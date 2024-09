Evandro defende ampliar horário de postos e critica André: "Não tem equilíbrio"

Foto: FÁBIO LIMA EVANDRO foi entrevistado no programa O POVO News

Candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão afirmou que a quarta capital mais populosa do País não pode ficar na "dependência" de um prefeito "desequilibrado e despreparado". Ele respondia pergunta sobre André Fernandes (PL), feita durante sabatina no programa O POVO News 1ª Edição, nesta quarta-feira, 25.

André e Evandro dividem liderança em nova pesquisa Datafolha, contratada por O POVO e divulgada nessa quarta-feira, 25.

"Para ser prefeito de Fortaleza, você primeiro tem que fazer uma avaliação da história da pessoa, da história do candidato, toda sua trajetória, suas experiências. Ser prefeito de Fortaleza, a quarta capital do País em termos populacionais, mas uma cidade extremamente desigual, com desigualdades sociais cada vez maiores, nós não podemos estar colocando qualquer um, pessoa sem experiência", defendeu o petista, citando experiências próprias como secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

E adicionou: "Fortaleza não pode estar à mercê de pessoas que não têm equilíbrio, que não tenham o mínimo de experiência para governar uma cidade do tamanho da nossa e com tantas desigualdades, com tantos problemas que nós temos. Portanto, é essa a observação que eu faço. Não estou querendo agredir A, B ou C. Pelo contrário, a população deve fazer a sua avaliação para saber bem escolher seu representante, aquele que irá representar legitimamente a partir de 1º de janeiro de 2025."

Para Evandro, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), passa somente "mão de tinta" em postos de saúde onde, segundo ele, faltariam remédios, médicos e demais profissionais de saúde.

"Aliás, até os que ele está reformando estão caindo, né? Caiu um teto de um hospital, o Hospital Gonzaguinha da Messejana, inclusive ferindo duas pessoas, duas profissionais. Nós temos que colocar para funcionar o que já existe com a estrutura existente", defendeu o candidato do PT aos jornalistas Ítalo Coriolano e Guálter George, ambos colunistas do O POVO.

No último dia 14, o teto do alojamento do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, o Frotinha de Messejana, caiu sobre duas técnicas de enfermagem. Uma foi atingida na cabeça; a outra, no ombro.

Propostas para saúde

No campo das propostas para a saúde, Evandro afirmou que pretende criar o programa Terceiro Turno, de maneira que os postos de saúde estejam abertos até 21 horas.

"Vamos reabrir todas as emergências que foram fechadas, inclusive o Hospital Nossa Senhora da Conceição lá no Conjunto Ceará. Nós vamos criar um programa chamado Mais Saúde, onde vamos fazer parcerias com clínicas populares para que a população possa fazer exames e consultas nessas clínicas populares", adicionou Evandro.

Veja entrevista na íntegra:

Evandro defende maior rigor na triagem de pacientes que vão ao IJF

Conforme o candidato, o Instituto Doutor José Frota, o IJF, enquanto hospital de alta complexidade, deve atender somente pacientes com este perfil. Ele promete, então, que os sistemas das unidades de saúde de Fortaleza operem articulados entre si.

"O IJF que é um hospital de alta complexidade, todo caso se dirige ao IJF, porque essa regulação não existe, não há um diálogo entre os sistemas, então nós temos que ter uma regulação eficiente, a regulação do IJF com a regulação dos Frotinhas, dos Gonzaguinhas, das policlínicas, para que somente os casos de alta complexidade possam se dirigir ao IJF", ele disse.