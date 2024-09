Pesquisa Quaest Fortaleza: André, 25%; Evandro, 23%; Wagner e Sarto, 18%

Foto: Montagem/O POVO André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Chico Malta (PCB), Eduardo Girão (Novo), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT), Técio Nunes (Psol) e Zé Batista (PSTU) são candidatos em Fortaleza

Na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, o candidato André Fernandes (PL) aparece com 25% das intenções de voto na terceira rodada da pesquisa realizada pelo Instituto Quaest, contratada e divulgada nesta quarta-feira, 25, pela TV Verdes Mares. Ele está empatado tecnicamente na liderança com Evandro Leitão (PT), que foi citado por 23% do eleitorado.

Em seguida, aparece Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT), ambos com 18%. Os números são referentes à pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos.

Pela margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, Wagner e Sarto estão tecnicamente empatados com Evandro, mas não empatam com André.

A pesquisa aponta ainda que Eduardo Girão (Novo) tem 1% das intenções de voto, assim como Técio Nunes (Psol). Chico Malta (PCB), George Lima (Solidariedade) e Zé Batista (PSTU) não pontuaram.

Brancos, nulos e aqueles que não irão votar somam 8%. Eleitores indecisos são 6%.

Pesquisa estimulada

Brancos/Nulos/Não vai votar: 8% (=)

Indecisos: 6% (+1)

Dados entre parênteses indicam a variação das intenções de voto entre a pesquisa Quaest de 8 e 10 de setembro e a atual.

O levantamento indica um crescimento de quatro pontos percentuais de André Fernandes no comparativo com a pesquisa Quaest divulgada dia 11 de setembro. Evandro, que tinha 21% na pesquisa anterior, oscilou positivamente dois pontos.

Wagner, por sua vez, caiu seis pontos percentuais, enquanto Sarto apresentou estabilidade.

O levantamento da terceira rodada foi realizado entre os dia 22 e de 24 setembro em Fortaleza e contou com 900 entrevistados. Com índice de confiança de 95%, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número CE-08490/2024, tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa espontânea

No cenário espontâneo, André e Evandro também estão empatados tecnicamente na liderança. Wagner e Sarto aparecem empatados tecnicamente entre si.

André Fernandes (PL): 18% (+4)



Evandro Leitão (PT): 14% (+4)

Capitão Wagner (União): 9% (=)

José Sarto (PDT): 8% (=)

Eduardo Girão (Novo): 1% (+1)

Brancos/Nulos/Não vai votar: 3% (+1)

Indecisos: 47% (-10)

Técio Nunes (Psol) foi mencionado, contudo, não chegou a pontuar. Enquanto Chico Malta (PCB), George Lima (Solidariedade) e Zé Batista (PSTU) não foram citados.

Simulações de 2º turno

A pesquisa também realizou seis simulações de segundo turno entre os quatro candidatos com os maiores percentuais. Confira:

André X Sarto

André Fernandes: 43%

José Sarto: 37%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Indecisos: 3%

Evandro X Sarto

Evandro Leitão: 39%

José Sarto: 35%

Branco/Nulo/Não vai votar: 23%

Indecisos: 3%

Wagner X Evandro

Capitão Wagner: 48%

Evandro Leitão: 37%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Indecisos: 2%

André X Evandro

André Fernandes: 43%

Evandro Leitão: 39%

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%

Indecisos: 4%

Wagner X Sarto

Capitão Wagner: 46%

José Sarto: 36%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Indecisos: 2%

Wagner X André



Capitão Wagner: 39%

André Fernandes: 38%



Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Indecisos: 2%

A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024

As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorrem em 6 de outubro. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno em Fortaleza, no dia 27 de outubro.

Há nove candidatos na disputa:

André Fernandes (PL), deputado federal

Capitão Wagner (União Brasil), ex-deputado federal

Chico Malta (PCB), advogado

Eduardo Girão (Novo), senador

Evandro Leitão (PT), deputado estadual

George Lima (Solidariedade), ex-deputado estadual

José Sarto (PDT), prefeito e candidato à reeleição

Técio Nunes (Psol), produtor cultural

Zé Batista (PSTU), operário da construção civil e sindicalista.

Cenário da eleição

O prefeito Sarto busca a reeleição e a permanência do grupo político que chegou ao poder na Prefeitura em 2013, com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Houve ruptura do bloco político em 2022, com PT e PDT em atrito na eleição para governador, na qual Elmano de Freitas foi eleito e Roberto Cláudio ficou na terceira colocação.

Na disputa deste ano, o PT lançou Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa.

Houve divisão também no bloco da direita, unidos até 2022. Este ano são candidatos André Fernandes, representante do bolsonarismo, Capitão Wagner, que representou os conservadores nas eleições majoritárias de 2016, 2020 e 2022, e ainda Eduardo Girão.

Há ainda mais três partidos de esquerda na disputa: o Psol, com Técio Nunes, o PCB, com Chico Malta, e o PSTU, com Zé Batista.

Fecha a lista de candidatos George Lima, do Solidariedade, de centro.