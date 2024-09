TSE autoriza uso das forças federais no Ceará e em outros 11 estados na eleição

Foto: Alex Gomes em 07-10-2018 Tropas federais irão reforçar a segurança dos locais de votação em 26 municípios do Ceará

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou o uso das forças federais para garantir a segurança das eleições de 6 de outubro em 12 das 27 Unidades da Federação. O Ceará está entre os incluídos. A decisão foi unânime em sessão administrativa da Corte na última terça-feira, 24.

Os ministros aprovaram um pacote de 53 processos para garantir o envio das tropas a municípios do País. Tratou-se de deferimentos dos requerimentos aprovados pelos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais para os quais as cidades realizaram os pedidos.

No Ceará, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) apontou necessidade de reforço na segurança com tropas federais em 26 municípios. Dentre as cidades que devem contar com o reforço federal estão Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral, Santa Quitéria.



O envio de integrantes das forças federais ocorre quando um município informa à Justiça Eleitoral que não tem capacidade de garantir a normalidade do pleito com o efetivo policial local.

Entre as cidades que fizeram o pedido de auxílio na segurança, estão as capitais: Rio de Janeiro (RJ), Teresina (PI), Campo Grande (MS), Fortaleza (CE), Rio Branco (AC), Cuiabá (MT) e Belém (PA).

Os Estados com municípios contemplados foram:

Acre

Amazonas

Ceará

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Pará

Paraíba

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Maranhão

Tocantins

"O objetivo desse auxílio é garantir que o processo eleitoral transcorra de forma ordeira e tranquila, além de assegurar o cumprimento de determinações legais do pleito eleitoral", disse a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia.

Em João Pessoa, três candidatos da oposição que foram ameaçados pelo crime organizado protocolaram, em 11 de setembro, juntos um pedido para que as tropas da Força Nacional de Segurança auxiliassem nas eleições na capital paraibana. O pedido, porém, não foi aprovado.

O envio das forças de segurança está garantido pelo Código Eleitoral: "Requisitar força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem, e para garantir a votação e a apuração". O governador deve ser consultado e, se confirmar a necessidade, o pedido deve ser aprovado.

Os requerimentos aprovados são levados ao Ministério da Defesa, que é o encarregado de assuntos relacionados ao uso das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança Pública.

Veja os municípios cearenses que devem receber as tropas