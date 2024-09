André cai e Evandro sobe entre evangélicos, mas bolsonarista ainda lidera com folga no segmento

Foto: Samuel Setubal André Fernandes, Evandro Leitão, Capitão Wagner e José Sarto disputam a ida ao segundo turno

A quarta pesquisa Datafolha Fortaleza, contratada pelo O POVO e divulgada na última quarta-feira, 25, também possibilita a análise do cenário eleitoral na Capital a partir de segmentos. Considerando o voto por religião, o candidato Evandro Leitão (PT) registrou um crescimento entre os evangélicos, porém segue atrás do deputado federal André Fernandes (PL) que, mesmo com queda, ainda lidera entre esse eleitorado com mais do dobro que o petista.

Voto por religião em Fortaleza

​

André Fernandes aparece com 34%, uma queda de quatro pontos percentuais em relação ao levantamento realizado no início do mês. Capitão Wagner (União Brasil) tem 20%, caindo 13 pontos percentuais, seguido por Evandro Leitão, com 16%, e o atual prefeito José Sarto (PDT), com 12%.

Entre os católicos, o candidato do PT lidera, com 31%, subindo cinco pontos percentuais, seguido por Fernandes, que também registrou crescimento entre o eleitorado e aparece com 25%. Sarto tem 16% e Wagner atingiu 15%, caindo sete pontos percentuais.

O Datafolha entrevistou 826 pessoas presencialmente, com idades a partir de 16 anos, entre os dias 23 e 24 de setembro de 2024 em Fortaleza. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número CE-CE-06915/2024.

Na amostragem total, 52% dos entrevistados informaram que eram católicos, enquanto 20% dos eleitores se disseram evangélicos (entre as vertentes pentecostal, histórico protestante e neopentecostal). 18% citaram outros credos, enquanto 10% disseram não ter religião.

Católicos



Evandro Leitão - 31% (+5)

André Fernandes - 25% (+6)

José Sarto - 16% (-1)

Capitão Wagner - 15% (-7)



Evangélicos



André Fernandes - 34% (-4)

Capitão Wagner - 20% (-13)

Evandro Leitão - 16% (+9)

José Sarto - 12% (-3)



Datafolha: André lidera entre brancos, Evandro entre pretos e eles empatam entre pardos

A pesquisa Datafolha Fortaleza também analisou os números de candidatos no segmento de raça e cor. Nesse recorte, André Fernandes apresentou crescimento e lidera entre os eleitores brancos, além de estar numericamente a frente entre os pardos, enquanto Evandro Leitão lidera entre os eleitores pretos.

​

Entre os brancos, o deputado federal aparece com 32%, um crescimento de 10 pontos percentuais comparado aos números divulgados pela pesquisa realizada entre os dias 11 a 13 de setembro. Em seguida, Leitão chegou a 23%, oscilação positiva de três pontos, e José Sarto também atingiu 23%, um aumento de seis pontos. Capitão Wagner atingiu 10% e registrou uma queda de 15 pontos percentuais.

Entre os eleitores pretos, o candidato do PT chegou a 29%, oscilação de dois pontos para cima. Em seguida, foi observado um empate triplo entre os demais postulantes. Fernandes e Wagner atingiram 19% e 18%, respectivamente, uma estabilidade para o bolsonarista e um oscilação negativa de três pontos para o candidato do União Brasil. Sarto chegou a 17%, oscilando dois pontos para cima.

André teve 27% das intenções de voto entre os pardos, seguido por Evandro, com 24%, que teve um aumento de seis pontos percentuais. Wagner apareceu com 20% e Sarto chegou a 12%, uma queda de seis pontos. Veja os números na íntegra:

Pretos



Evandro Leitão: 29% (+2)

André Fernandes: 19% (=)

Capitão Wagner: 19% (-3)

José Sarto: 17% (+2)

Pardos

André Fernandes: 27% (-1)

Evandro Leitão: 24% (+6)

Capitão Wagner: 20% (-2)

José Sarto: 12% (-6)

Brancos

André Fernandes: 32% (+10)

Evandro Leitão: 23% (+3)

José Sarto: 23% (+6)

Capitão Wagner: 10% (-15)

Levantamento entrevistou 826 pessoas, com idades a partir de 16 anos, entre os dias 22 e 24 de setembro em Fortaleza. Pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-06915/2024.

