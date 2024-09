Camilo intensifica agenda para aliados no Interior

Foto: João Filho Tavares/O POVO CAMILO tirou férias do MEC para atuar em campanhas pelo Estado

De férias do Ministério da Educação (MEC), Camilo Santana tem tido agenda intensa voltada para campanhas eleitorais de aliados petistas pelo Ceará. Na quarta-feira, 25, ele esteve em dois municípios diferentes. Nessa quinta-feira, 26, pediu, em vídeo, votos para Waldemir Catanho (PT) em Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Estado.

"O nosso candidato em Caucaia é Catanho 13. É o candidato do Lula, do Elmano e do Camilo. É do time do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Farmácia Popular, do Mais Médicos, é o time do Pé-de-Meia para não deixar nenhum jovem fora da escola. É do time da Escola em Tempo Integral, é do time que tá fazendo os espigões em Caucaia", diz Camilo em vídeo publicado nas redes sociais.

"É do time do Passe Livre, é do time da internet para os nossos jovens, é time que cuida das pessoas. Portanto, no dia 6 de outubro, não duvide. É 13, é Catanho prefeito de Caucaia. Estamos juntos Catanho", completou.

No dia anterior à publicação do vídeo, o ministro esteve em Senador Pompeu, distante 282,98 km de Fortaleza, para ato com o candidato do PT, Luiz Flávio, o Luizinho, juntamente do deputado federal e líder do Governo Lula, José Guimarães (PT).

No mesmo dia, Camilo Santana foi a Iguatu, município localizado à 388,82 km da capital cearense, para participar de agenda de Ilo Neto (PT), cidade apontada como uma das prioridades do senador. Camilo ressaltou como "trunfo" do candidato ele estar alinhado com o governador Elmano de Freitas (PT) e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O candidato do Lula, o candidato do Elmano, o candidato do Camilo, o candidato do Guimarães aqui em Iguatu é Ilo 13. Vamos trabalhar, vamos convencer os indecisos, os amigos, mostrar as oportunidades e quando a gente abrir as urnas no dia 6, só vai dar Ilo 13. E cartão vermelho pra eles (adversários)", finalizou referenciando frase dita pela campanha de Ilo. (Guilherme Gonsalves)