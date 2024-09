Datafolha Fortaleza: 35% admitem mudar voto; André e Evandro têm eleitorados mais consolidados

A quarta pesquisa Datafolha para Prefeitura de Fortaleza mediu o nível de convicção que os eleitores têm na intenção de voto manifestada para o primeiro turno das eleições municipais. O levantamento, contratado pelo O POVO e divulgado na última quarta-feira, 25, perguntou aos entrevistados se eles já estavam totalmente decididos sobre a escolha do candidato ou se ainda poderiam mudar o voto.

Os entrevistados que se dizem totalmente decididos formam 64%, índice 5 pontos acima do da pesquisa anterior, realizada nos dias 11 e 12 de setembro. Por outro lado, 35% dizem que ainda podem mudar o voto. O dado é revelador da consolidação do voto dos eleitores a pouco mais de uma semana do pleito.

Os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) lideram neste recorte de certeza do voto. Dos entrevistados que disseram ter intenção de votar em Fernandes, 79% afirmaram que estão convictos da decisão. Entre os que escolhem Evandro, 71% afirmam que não mudarão o voto.

O maior crescimento neste recorte da pesquisa foi do candidato Fernandes, de 11 pontos percentuais em duas semanas. O petista oscilou três pontos para cima.

Por outro lado, o percentual de eleitores convictos do voto em Capitão Wagner (União Brasil) caiu 4 pontos, indo de 52% para 48%, enquanto outros 51% de seus eleitores dizem que podem mudar o voto.

Em relação a José Sarto (PDT), houve uma oscilação negativa de um ponto em relação à certeza do voto: de 52% para 51%.

Decisão do voto

Total:

Voto está totalmente decidido: 64% (+5)

Voto ainda pode mudar: 35% (-5)



André Fernandes (PL)

Voto está totalmente decidido: 79% (+11)

Voto ainda pode mudar: 32% (-11)

Evandro Leitão (PT)

Voto está totalmente decidido: 71% (+3)

Voto ainda pode mudar: 29% (-2)

Capitão Wagner (União Brasil)

Voto está totalmente decidido: 48% (-4)

Voto ainda pode mudar: 51% (+4)

José Sarto (PDT)

Voto está totalmente decidido: 51% (-1)

Voto ainda pode mudar: 46% (-1)

Quem se beneficia se o voto mudar

O estudo também mensurou as segundas opções de voto. Isto é, quem os entrevistados votariam caso mudem a opção inicial. Sarto é o nome mais citado, com 19%. Em seguida, Wagner, com 18% das menções como segunda opção. Aqui, Sarto oscilou um ponto para cima. Wagner caiu seis pontos. Também com 18%, André Fernandes cresce quatro pontos na comparação com a pesquisa passada, enquanto Evandro é citado por 14% dos entrevistados.

Segunda opção do voto



Se não escolher o candidato em quem declarou intenção de votar na pesquisa Datafolha, quem é a alternativa preferida para receber o voto do eleitor:

José Sarto (PDT) 19% (+1)

Capitão Wagner (União Brasil): 18% (-6)

André Fernandes (PL): 18% (+4)

Evandro Leitão (PT): 14% (-1)

Eduardo Girão (Novo): 4% (-2)

Técio Nunes (Psol): 3% (+1)

Zé Batista (PSTU): 1% (=)

Chico Malta (PCB): 1% (=)

George Lima (Solidariedade): 1% (+1)

Branco/nenhum: 13% (+5)

Não sabe: 8% (-1)

O Datafolha entrevistou 826 eleitores nos dias 23 e 24 de setembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O índice de confiança aponta a chance de o resultado da pesquisa estar dentro da margem de erro estimada. A pesquisa foi contratada pelo O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-06915/2024.