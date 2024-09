Datafolha Fortaleza: 4 em cada 10 eleitores não sabem o número dos candidatos à Prefeitura

Foto: Montagem/O POVO Candidatos a prefeito de Fortaleza, André Fernandes, Evandro Leitão, Capitão Wagner e José Sarto

A pesquisa Datafolha de Fortaleza contratada pelo O POVO divulgada na última quarta-feira, 25, aponta que quatro a cada dez eleitores de Fortaleza não sabem o número de urna dos candidatos à Prefeitura da Capital.

No total, 60% dos entrevistados responderam corretamente o número dos candidatos citados por eles na pesquisa. Por outro lado 32% afirmou que não saber e outros 8% respondeu de forma errada.

As maiores menções corretas foram para os números dos candidatos Evandro Leitão (PT), com 77% de respostas corretas, e André Fernandes (PL), com 75%. Também de acordo com a pesquisa Datafolha, eles são os mais bem colocados na disputa eleitoral, Fernandes tem 27% da intenção dos votos, enquanto Leitão tem 25%, o que os deixa empatados tecnicamente na liderança.

Além disso, ambos são dos partidos que têm como principais lideranças, respectivamente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), principais protagonistas da polarização política a nível nacional e candidatos que foram ao segundo turno da disputa presidencial de 2022.

Capitão Wagner (União Brasil) aparece com 52% de respostas corretas, antes 39% de quem não sabe o seu número para votar na urna e 10% de menções erradas. Recém-criado e com apenas dois anos de existência, o União Brasil disputa neste ano sua primeira eleição municipal,

José Sarto (PDT), prefeito e candidato à reeleição, tem o número da candidatura conhecido por 53%, enquanto 43% afirmou que desconhece o número e 4% erraram ao responder.

O Datafolha ouviu 826 eleitores de Fortaleza entre os dias 23 e 25 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-06915/2024.

Confira o resultado da pesquisa completo:

A pesquisa Datafolha questionou: “Qual número você vai digitar na urna eletrônica para confirmar/ anular seu voto para prefeito?”

Total:

Menções corretas: 60%

Não sabe o número do candidato/Não sabe como anular o voto: 21%

Menções erradas: 8%

André Fernandes (PL):

Menções corretas: 75%

Não sabe o número do candidato/Não sabe como anular o voto: 21%

Menções erradas: 4%

Evandro Leitão (PT):

Menções corretas: 77%

Não sabe o número do candidato/Não sabe como anular o voto: 22%

Menções erradas: 1%

Capitão Wagner (União Brasil):

Menções corretas: 52%

Não sabe o número do candidato/Não sabe como anular o voto: 39%

Menções erradas: 10%