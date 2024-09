Elmano diz que Glêdson não conseguiu levar "nada" para Juazeiro com o apoio de Bolsonaro

Foto: Lucas Almeida/Divulgação Elmano de Freitas (PT) em entrevista para a Rádio O POVO CBN

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri nesta sexta-feira, 27, sobre a relação com o prefeito e candidato à reeleição de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) e ressaltou a ligação do político com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmando que a parceira não teria trazido "nada" para o município.



Elmano destacou que, como gestor do Estado, precisa ter uma boa relação institucional com todos os prefeitos e que já recebeu Glêdson para tratar das prioridades do município, mas que em alguns projetos, como a instalação de escolas de tempo integral, enfrentou dificuldades com administração do chefe do Executivo de Juazeiro.

“Primeiro, eu sou o governador do povo cearense. Eu recebi os 184 prefeitos do Estado do Ceará, nós temos um investimento em todos os municípios do Estado do Ceará”, disse.

E completou: “Eu recebi o prefeito Glêdson. A reforma do Hospital Maria Amélia, foram R$ 4,5 milhões, recursos 100% do Governo do Estado. Eu vou fazer em Juazeiro três escolas de tempo integral do Estado, nós solicitamos aos municípios que doassem terreno, infelizmente eu não recebi de Juazeiro. Mesmo assim, nós adquirimos os terrenos e vamos fazer as escolas porque eu governo para o povo de Juazeiro”.

O governador ainda falou sobre ter acontecido um problema entre o governo e a prefeitura quanto ao repasse de recursos para o município. De acordo com ele, a gestão não estaria com as certidões necessárias para a ação.

“O que eu tive dificuldade com a Prefeitura de Juazeiro, no caso agora com o prefeito Glêdson, porque ela (a cidade) tem um recurso para receber e precisava ter a certidão. Como ele não tinha certidão, eu não tenho como passar o recurso. (...) Isso não é com o prefeito de Juazeiro. Qualquer prefeitura que não tenha certidão não pode receber recurso”, comentou.

Elmano: "O que o prefeito Glêdson com Bolsonaro conseguiu para Juazeiro?

O governador ainda aproveitou para falar sobre a relação entre Glêdson e Bolsonaro. Em 2020, o prefeito de Juazeiro do Norte apoiou a candidatura do ex-presidente.

“Agora porque que a gente fala de alinhamento ser algo bom, alinhamento para fazer coisa boa, porque tem alinhamento para fazer coisa ruim. Por exemplo, o prefeito Glêdson teve uma aliança forte e votou no Bolsonaro, aí eu pergunto: o que é que o prefeito Glêdson com Bolsonaro conseguiu para Juazeiro? Que eu saiba, nada”, acrescentou.

Glêdson Bezerra está disputando a eleição com Fernando Santana (PT), que tem apoio de Elmano e outros nomes do PT. De acordo com a pesquisa Ipec, divulgada no dia 19 de setembro, Glêdson tem 45% da intenção dos votos, enquanto Santana tem 41%, o que os deixa empatados tecnicamente.

Elmano afirma que André Barreto irá virar no Crato

O governador também comentou sobre a eleição no Crato e disse ter convicção que o PT irá vencer a disputa. De acordo com a pesquisa Atlas, contratada pelo O POVO, Dr. Aloísio (União Brasil) está com 48,8%, enquanto André Barreto (PT) está com 41,6%, e Lucas Brasil (PSDB) com 4,2%.

“Primeiro, eu acho que a diferença que temos hoje pela pesquisa, isso muda dia a dia, nós estamos falando de seis e sete pontos, significa que se virar três e meio por cento o PT ganha a eleição. Nós estamos muito confiantes. O PT vai ganhar a eleição no Crato”, afirmou Elmano.

Ele ainda destacou que a gestão de Zé Ailton (PT) passou pelo governo Michel Temer (MDB) e Bolsonaro, e que acredita que agora com presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a sua administração, pode ser feito “muito mais” pelo Crato.

“Então, se o Zé Ailton fez o que fez no Crato, tendo o Bolsonaro na presidência e aquele que tirou a Dilma, eu tenho impressão que nós podemos fazer muito mais se nós tivermos com o presidente Lula, com um governo do PT e com um prefeito alinhado com o nosso pensamento”, projetou.

No entanto, Elmano garantiu que irá respeitar o voto dos cearenses e que irá buscar ter uma relação institucional com todos os eleitos nos 184 municípios.

“Agora eu tenho absoluto respeito pelo voto do cidadão cearense, eu não quero falar especificamente do Crato, eu vou me relacionar com os 184 prefeitos eleitos do Estado do Ceará. O povo cearense tem o direito de escolher sua prefeita, seu prefeito e ao governador cabe respeitar o voto do cidadão. E vou buscar ter relação institucional com todos e todas”, acrescentou.

Governador diz que não pensa em reeleição

Questionado se já pensa nas eleições de 2026, quando poderá ser candidato à reeleição, Elmano afirmou que esta não é a sua preocupação do momento e que não projeta o cenário ainda. Ele disse estar focado nos projetos de seu governo.

“Eu não penso. Eu vou dizer o que eu penso, eu penso que eu disse ao povo cearense que eu teria no final de 2026 todos os alunos estudando na escola em integral. Eu penso que eu tenho que fortalecer a segurança pública para devolver paz e tranquilidade ao povo cearense (...)”, afirmou.

Ele ainda disse que aprendeu que deve trabalhar primeiro e que o momento para pensar em reeleição é quando “entregar tudo”.