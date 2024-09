Sarto lidera arrecadação em Fortaleza; confira quem são os maiores doadores de cada candidato

Foto: Montagem/O POVO CANDIDATOS precisam prestar contas à Justiça Eleitoral do que arrecadaram nas campanhas

A partir dos dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), O POVO traz abaixo o balanço dos valores arrecadados até o momento nas campanhas a prefeito de Fortaleza, além da lista de doadores de cada candidato.

A campanha com maior arrecadação até aqui é do prefeito José Sarto (PDT), com R$ 17 milhões, grande parte provindos do próprio partido, mas com doações importantes de Prisco Bezerra - suplente de senador e irmão do ex-prefeito Roberto Claudio - e do ex-governador Tasso Jeressati.

Em termos de doações de pessoas físicas, destaca-se o fato de o empresário Beto Studart ter feito doações para cinco das nove candidaturas vigentes em Fortaleza.



Confira quanto arrecadou cada campanha até o momento:

José Sarto (PDT): R$ 17 milhões

Capitão Wagner (União Brasil): R$ 12,5 milhões

André Fernandes (PL): R$ 11,8 milhões

Evandro Leitão (PT): R$ 10,3 milhões

Eduardo Girão (Novo): R$ 2,4 milhões

Técio Nunes (Psol): R$ 800 mil

George Lima (Solidariedade): R$ 136 mil

Zé Batista (PSTU): R$ 55 mil

André Fernandes

A campanha de André Fernandes (PL) já arrecadou até agora R$ 11.872.150, sendo quase a totalidade desse valor provindo da direção nacional do Partido Liberal, que disponibilizou R$ 11.768.000 ao candidato.

Em doações de pessoa física, a candidatura do deputado federal arrecadou pouco mais de R$ 100 mil. O empresário Beto Studart doou R$ 50 mil, mesmo valor doado pelo também empresário Paulo Henrique Sampaio Nobre. A campanha recebeu ainda R$ 4 mil do empresário Joab Moreira Sampaio e R$ 100 do vereador Julierme Sena (PL).

Capitão Wagner

A candidatura de Capitão Wagner (União Brasil) arrecadou até aqui R$ 12.505.180. Cerca de 97% desse valor é provindo do diretório nacional do partido do ex-deputado, que aportou R$ 12.193.180.

A campanha recebeu ainda aporte de R$ 150 mil do empresário José Adauto Bezerra Júnior, filho do ex-governador do Ceará, Adauto Bezerra. O empresário Beto Studart doou R$ 75 mil para a campanha, que recebeu ainda R$ 20 mil do deputado estadual Felipe Mota (União Brasil) e outros R$ 20 mil da deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil), esposa do candidato.

Eduardo Girão

O senador Eduardo Girão (Novo) arrecadou até o momento R$ 2.482.940, sendo 85% destes recursos provindos da direção nacional do partido, que aportou R$ 2.114.800.

O próprio candidato doou R$ 300 mil para a campanha. O empresário Beto Studart aportou R$ 40 mil na campanha de Girão. A candidatura recebeu ainda R$ 16 mil de Maristane Fernandes Macedo Pinto e R$ 6.075 de Thiago Pereira de Almeida.

Evandro Leitão

Candidato do PT a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão já arrecadou R$ 10.374.193,33 durante a campanha. Curiosamente, o Partido dos Trabalhadores não foi o maior doador. A maior contribuição, R$ 4.577.929,04, veio da direção nacional do PSD, partido da candidata a vice-prefeita, Gabriella Aguiar.

O PT contribuiu com R$ 4.351.414,29, enquanto o Republicanos, coligado à campanha doou R$ 1 milhão.

A direção estadual do PT doou R$ 179 mil, enquanto o empresário Beto Studart entrou com R$ 140 mil.

George Lima

A candidatura de George Lima (Solidariedade) arrecadou até o momento R$ 136.730,08. Não há valor declarado provindo de qualquer diretório partidário. A maior contribuição é do empresário Beto Studart, com R$ 50 mil. O próprio George declara ter doado R$ 48.730,00 para a campanha, que recebeu ainda R$ 30 mil de Joel Campos de Oliveira Neto e R$ 8 mil de Paulo Henrique Domingos de Moura.

José Sarto

A candidatura com maior arrecadação em valores, até então, é a do prefeito José Sarto (PDT), com R$ 17.050.000. O próprio PDT é o responsável pela doação de R$ 15 milhões, por parte do diretório nacional, além de outros R$ 200 mil provindos do diretório local.

O suplente de senador e irmão do ex-prefeito Roberto Cláudio, Prisco Bezerra foi responsável pela doação de R$ 1 milhão. O ex-governador e ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) doou R$ 600 mil para a campanha, enquanto o empresário Beto Studart contribuiu com R$ 125 mil.

Técio Nunes

O candidato Técio Nunes (Psol) arrecadou até aqui R$ 800 mil. O Psol foi responsável pelo aporte de R$ 700 mil, enquanto a Rede Sustentabilidade, partido da candidato a vice Cindy Carvalho, doou R$ 100 mil.

Zé Batista

A candidatura de Zé Batista (PSTU) arrecadou até o momento R$ 55.250,00. O próprio partido do candidato aportou R$ 54.050,00. Houve ainda duas doações de pessoas físicas. Fausto Pinheiro Pedrosa Neto doou R$ 1.100, enquanto outros R$ 100 foram doados por Fernando Luiz Lima Saraiva.

A candidatura de Chico Malta (PCB) não declarou ainda nenhuma doação.