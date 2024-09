Wagner acusa campanha de André de retirar e quebrar bandeiras

Foto: Divulgação/Ascom Capitão Wagner UMA PESSOA teria usado carro de assessor do vereador do PL para tirar bandeiras de Wagner próximas ao Castelão

Um carro Hilux da cor branca, que teria sido usado para remover bandeiras de Capitão Wagner, candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, em local próximo a Arena Castelão, foi identificado como sendo de propriedade de um assessor parlamentar do vereador Julierme Sena, do PL, partido do também postulante ao comando do Executivo, André Fernandes.

A denúncia foi feita por Wagner em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 27. O candidato afirmou que procurou o assessor e o vereador para tratar do caso. Segundo ele, ambos pediram desculpas e disseram que não foram os mandantes de tal ato. O veículo teria saído do comitê de campanha de André Fernandes no dia 7 de setembro, quando o postulante bolsonarista fez carreata partindo do local.

"Ele (Julierme) não fez de má fé. É o vereador Julierme Sena. Eu não acredito que tenha partido do vereador até porque o relato dele é de muita tristeza pelo fato que aconteceu. Eu não queria nem citar o nome do vereador, mas aqui eu cito sem acusá-lo de nada porque eu acredito que não tenha partido do vereador", afirmou Wagner.



Julierme é próximo de Wagner foi filiado ao União Brasil até abril deste ano, quando deixou a sigla na janela partidária e migrou para o PL, partido pelo qual tenta reeleição.

Além de remover o material da campanha, derrubar e quebrar algumas bandeiras, a pessoa teria ameaçado três mulheres e um homem, militantes pró-Wagner que registraram em imagens o momento. Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi feito e a denúncia será encaminhada à Polícia Civil e para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

"Uma cidade que enfrenta problemas de violência. E se na campanha há uma orientação de qualquer candidatura de praticar atos de violência, inclusive, nesse caso específico do Castelão, tem um boletim de ocorrência não só pela retirada das bandeiras, mas pela ameaça que esse rapaz que tá aí na foto fez à nossa militante, dizendo 'você vai insistir? eu já peguei a placa do seu carro e eu lhe acho em qualquer local'", relatou Wagner.

Wagner também denunciou diversos casos em que bandeiras de sua campanha são retiradas de locais. O candidato afirmou que não irá acusar de que em todas as ocasiões tenham vindo da candidatura de André Fernandes.

"A gente não vai ser leviano de acusar que veio tudo de lá (campanha do André). Esse fato específico veio de lá e existem indícios de outras situações, mas a gente não vai apontar que todas vieram de uma única candidatura até porque a gente sabe que tá incomodando muita gente com a nossa candidatura. Muita gente não quer a gente no segundo turno, então não vou fazer qualquer afirmação leviana", explicou.



Vereador do PL diz que servidor não é seu assessor direto

Procurado pelo O POVO, o vereador Julierme Sena negou que o proprietário do carro utilizado na ação seja seu assessor. Ele afirmou que o homem seria um servidor público municipal que exerceria um cargo de comissão da presidência da Câmara de Fortaleza. "Então, ele não é meu assessor direto", disse.

O vereador também afirmou que a denúncia sobre o caso teria sido arquivada no TRE por falta de provas. A campanha de Wagner, no entanto, afirmou na coletiva que, sobre o caso do dia 7 de setembro, a denúncia ainda não foi apresentada à Corte.

Julierme se disse "surpreendido" pela atitude do candidato do União Brasil. Segundo o parlamentar, Wagner estaria em "declínio" na campanha e, por conta disso, estaria "fazendo acusações aos adversários".

"Eu me surpreendi porque o Wagner era um aliado histórico. Passei 12 anos com o Wagner, gosto dele, o respeito, mas infelizmente eu sei que é a campanha da vida dele, não tá tendo bom êxito. Eu acho que ele vai ficar em quarto lugar. E devido a esse processo de declínio ele tá fazendo várias ilações contra adversários políticos", afirmou.

E complementou: "Ele (Wagner) conversou comigo. A priori eu não tava ciente da referida denúncia. Realmente eu conversei com ele, eu disse para ele que se fosse verdade, pra mim, isso seria uma tremenda sacanagem. Eu refuto esse tipo de conduta seja (de) quem for. Independente de eu ser aliado hoje ao André, que é o meu candidato, meu irmão, meu aliado, mesmo se ele fizesse isso eu não compactuaria com esse tipo de situação, muito pelo contrário. Eu iria discordar veementemente e não acho uma atitude republicana para ganhar a eleição", completou.