Com 3 ex-governadores, Izolda faz ato ao lado de Camilo e com Cid a cavalo

Foto: Bob Souza/Campanha Izolda Cela/Divulgação CID, Camilo, Izolda e Ivo em carreata em Sobral

A candidata a prefeita de Sobral Izolda Cela (PSB) cumpriu intensa agenda de campanha no último fim de semana antes da eleição, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do senador Cid Gomes (PSB). Os três ex-governadores do Ceará. O município tem uma das disputas mais emblemáticas do Estado, onde surgiu o grupo e a parceria política que governa o Ceará desde 2007.

O sábado teve mobilização desde a manhã até a noite, começando com adesivaço na Praça São João, seguido de carreata pelas principais ruas da cidade. O discurso dos apoiadores foi de otimismo e defesa da continuidade do grupo político que, segundo defendem, colocou Sobral em posição de destaque nacional.

O sábado da campanha governista começou no famoso Café Jaibaras, no Becco do Cotovelo, local histórico e conhecido ponto de encontro político em Sobral. Acompanhada de Cid e Camilo, Izolda tomou o tradicional cafezinho no Becco e posou para fotos. De lá, a comitiva seguiu a pé até a Praça São João, onde os militantes e apoiadores participaram de um adesivaço com a candidata.

A campanha foi encerrada com entrevista coletiva em frente ao Theatro São João. Os aliados falaram da importância de continuar o projeto político que transformou a cidade ao longo das últimas décadas. "A experiência de Izolda na educação e em outras áreas é o que Sobral precisa para seguir avançando", afirmou Camilo Santana.

No fim da tarde, Izolda Cela liderou carreata ao lado de Camilo e Ivo Gomes, enquanto Cid Gomes, em um gesto já tradicional nos períodos eleitorais sobralenses, participou montado a cavalo. O percurso começou em frente ao Detran e seguiu pela Av. John Sanford até o Arco do Triunfo. O evento foi finalizado em frente ao comitê da campanha, com discursos entusiasmados de Izolda e Camilo Santana.

Finalizando a carreata, Camilo Santana fez defesa enfática da candidatura de Izolda: "Sobral não pode andar para trás. O outro lado representa o retrocesso, representa (Jair) Bolsonaro e tudo o que ele nega, inclusive a vacina", afirmou o ministro, que enfatizou a experiência de Izolda em gestão pública e a trajetória como vice-governadora e governadora do Ceará. Camilo lembrou que, ao lado de Izolda, compartilhou oito anos de gestão no Estado e reforçou a importância da experiência da candidata para o sucesso de Sobral.

Izolda Cela fez discurso emocionado, destacando o valor da "boa política", pautada pelo compromisso com a educação, a saúde e o desenvolvimento social. "Nós somos o time do presidente Lula, do Camilo, do Cid. Somos o time que defende a democracia e que quer continuar trazendo mais avanços para Sobral", afirmou a candidata, destacando a importância de eleger também uma bancada de vereadores comprometida.

Além de Camilo Santana e Cid Gomes, Izolda Cela conta com o apoio de Ivo Gomes, atual prefeito de Sobral, e de figuras importantes do cenário político cearense e nacional, como o presidente Lula e o governador Elmano de Freitas (PT). A campanha também tem forte adesão de lideranças locais e movimentos sociais, que veem em Izolda a continuidade das políticas públicas dadotadas ao longo das últimas gestões da cidade.

A candidatura de Izolda Cela carrega a responsabilidade de manter no poder o grupo que chegou à Prefeitura na eleição de Cid, em 1996, quando inaugurou a parceria com o PT, que governa o Ceará desde 2007.

Ao escolher Izolda, o grupo lançou um nome de peso, com experiência que vai desde a Secretaria de Educação de Sobral, Secretaria da Educação do Estado até o posto de governadora do Ceará, Izolda é vista como uma figura que pode garantir a continuidade das políticas públicas bem-sucedidas, especialmente na educação e saúde, áreas prioritárias para seu plano de governo.