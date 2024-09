Família Rodrigues ameaça hegemonia

Foto: Campanha Oscar Rodrigues/Divulgação Oscar Rodrigues e a candidata a vice, Dra. Imaculada, em roda de conversa com eleitores em Sobral

A família Rodrigues desponta como a principal força de oposição ao grupo dos Ferreira Gomes, que domina a política sobralense há quase três décadas. Oscar Rodrigues, fundador do Centro Universitário Inta (Uninta) e empresário com atuação no setor educacional, é o patriarca desta família política. Em 2020, ele concorreu à Prefeitura de Sobral pela primeira vez e foi derrotado por Ivo Gomes (PSB), atual prefeito.

Oscar tem ao seu lado o filho, Moses Rodrigues, deputado federal pelo União Brasil, que já disputou a Prefeitura de Sobral em 2016, e perdeu também para Ivo.

Moses é figura central na campanha do pai, tanto no planejamento quanto na articulação com líderes locais e nacionais. A família Rodrigues construiu a base política por meio de atuação na educação e, mais recentemente, no campo político, sempre se posicionando contra o grupo Ferreira Gomes.

Com uma trajetória focada no empresariado e em iniciativas educacionais, a família Rodrigues busca trazer uma visão de gestão empresarial para o setor público, propondo renovação na forma de administrar a cidade. Oscar e Moses têm mobilizado apoio entre empresários e setores da sociedade civil que desejam uma ruptura com o modelo de governança atual. (João Victor Costa, especial para O POVO)