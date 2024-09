Oscar promete fim de taxa e flexibilizar leis de trânsito

Foto: Campanha Oscar Rodrigues/Divulgação Oscar Rodrigues e a candidata a vice, Dra. Imaculada, em roda de conversa com eleitores em Sobral

Com a missão de derrotar um dos mais enraizados grupos políticos em um município do Ceará, Oscar Spíndola Rodrigues (União Brasil) faz campanha de oposição que aposta em se aproximar da comunidade e ouvir as demandas. Acompanhado da candidata a vice-prefeita, Dra. Imaculada (MDB), ele promoveu roda de conversa na quinta-feira, 26, no bairro Renato Parente, onde abordou questões como segurança, saneamento básico, saúde e educação.

Sob gritos de "já ganhou", Oscar destacou o desejo de mudança por parte da população sobralense: "O povo quer mudança. O povo está cansado", afirmou, sinalizando sua proposta de renovação política e compromisso com um governo mais acessível e alinhado às necessidades locais.

Durante o evento, Dra. Imaculada reforçou o compromisso com a saúde, "Renato Parente, Boa Vizinhança e Morada dos Ventos terão postos de saúde funcionando até as 22 horas", garantiu a candidata à vice.

Ao longo da penúltima semana de campanha, Oscar Rodrigues percorreu bairros e distritos de Sobral em caminhadas e carreatas, promovendo comícios em áreas estratégicas da cidade. Entre os locais visitados estão o bairro Pedrinhas, os distritos de Pedra de Fogo, Aprazível e Torto, além do Centro Comercial de Sobral, onde conversou com comerciantes e moradores.

O candidato tem enfatizado propostas como revogação da taxa do lixo e flexibilização das regras de trânsito, além de investimentos no comércio local.

Pesquisa do Instituto Paraná divulgada há duas semanas mostrou a candidata em desvantagem. Na liderança estava o can didato de oposição, deputado estadual Oscar Rodrigues, com 49,8%. Izolda apareceu com 37,3%. (João Victor Costa)