Sarto diz que eleitor tem 3 caminhos a seguir

Foto: Cíntia Duarte/O POVO SARTO (PDT) em carreata que saiu do Conjunto Ceará

José Sarto (PDT), reuniu apoiadores na manhã deste domingo, 29, no Bairro Conjunto Ceará para sair em carreata pela cidade, faltando sete dias para o primeiro turno da votação. O trajeto saiu do Conjunto Ceará em direção à Beira Mar, no Meireles.

"Aproveito a oportunidade para pedir apoio a todos os nossos vereadores que fazem o time 12. Nós temos mais de 350 candidatos e candidatas. Peço para que nos ajude a votar em vereadores que defendem esse projeto de uma Fortaleza forte economicamente e na educação sendo exemplo para o Brasil", afirmou o prefeito.

Ele destacou as candidaturas que considera no páreo para ir ao segundo turno e mencionou André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT) e ele próprio, sem fazer alusão a Capitão Wagner (União Brasil).

"Acho que a população agora está percebendo. É o momento que a gente vai escolher

nós temos três opções, basicamente. Um, o caminho do ódio, da violência contra a mulher. do candidato André Fernandes, que agora está travestido de bonzinho, mas o candidato que nega o feminicídio", falou sobre o adversário do PL.

Depois, falou do petista. "O outro caminho é o Leitão, que tem dias que tem uma versão sobre a CPI das facções e esconde o vídeo em que ele reconhece que tem medo de investigar facções".

Por fim, falou da própria candidatura. "E o outro caminho é a Fortaleza da maior economia, da melhor educação, a capital que mais investe em juventude, do piso tijolinho, do passe livre estudantil, dos três hospitais e dos 24 postos de saúde".

Élcio Batista (PSDB), vice-prefeito e candidato à reeleição na chapa de Sarto, afirma que, nos três anos e meio de gestão foram atendidas as expectativas da cidade: "93% do orçamento da Prefeitura é na periferia de Fortaleza. Não há um bairro, e exagerando um pouco, uma quadra da cidade que não tenha uma intervenção da Prefeitura. Uma obra, um serviço público que tenha melhorado a qualidade de vida das pessoas ", completou.