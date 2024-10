Iguatu tem reviravolta, desistência, mudança de lado numa das eleições mais disputadas do Ceará

Foto: Hororio Barbosa/especial para O POVO ILO Neto conta com o apoio de Camilo e Guimarães

A eleição em Iguatu, a 388 quilômetros de Fortaleza, na região Centro-Sul cearense, é uma das mais disputadas do Ceará. A campanha assumiu característica de polarização entre duas candidaturas: Ilo Neto (PT) e Roberto Filho (PSDB), com outras três candidaturas tentando se interpor entre elas. O candidato do prefeito Ednaldo Lavor (PSD) desistiu da disputa.

As ações de campanha foram intensificadas nas últimas duas semanas e envolvem caminhadas, porta-a-porta, comício, carreatas e contratação de centenas de jovens para distribuição de panfletos. A campanha do PT tem uma estrutura mais robusta: maior número de cabos eleitorais, divulgadores de panfletos e condutores de bandeira e mobilização de eleitores oriundos de bairros e da zona rural para os eventos de conquista de eleitores.

Na última quarta-feira, 24, o ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), participou de comício ao lado do deputado federal, José Guimarães. "Com Ilo Neto na Prefeitura vamos realizar muito por Iguatu”, pontuou Camilo. "Queria ter feito o Hospital Estadual do Centro-Sul aqui em Iguatu e realizado outras obras, mas não tinha um presidente ao meu favor e houve também a pandemia da Covid-19".

Emocionado, o candidato petista foi breve na avaliação sobre a campanha: "Estamos vivendo um momento fantástico de adesão dos eleitores, de parceria e união para reconstrução do nosso Iguatu. Vamos pra cima, mudar de verdade porque a realidade do povo de Iguatu está dura e para isso precisamos ter coragem e compromisso".

Nas duas últimas semanas, a campanha do candidato Roberto Filho recebeu o apoio de um bloco de 50 candidatos a vereador que integravam a coligação PSD, Agir e Avante. A adesão ocorreu após a desistência da chapa da situação, encabeçada pelo vereador Rafael Gadelha (PSD), no último dia 16.

A motivação para a desistência da chapa lançada e apoiada pelo prefeito Ednaldo Lavor foi apresentada por Rafael Gadelha. “Trabalhamos firmes para conquistar os eleitores da nossa base eleitoral dos últimos oito anos, mas que vinham demonstrando a preferência por Roberto Filho”, reconheceu Gadelha. “Então, tivemos que desistir da campanha”.

Outro fato que alterou o quadro atual foi o desembarque do grupo político do deputado estadual Marcos Sobreira (PDT) da campanha do empresário Sá Vilarouca (PSB) há 15 dias. “Fizemos um esforço, mobilizamos nosso grupo, mas vimos que a cada semana a candidatura do Sá não decolava e sentimos que os nossos seguidores estavam querendo votar em Roberto Filho”.

Apesar não ter feito um comunicado oficial, Marcos Sobreira e seguidores estão abertamente trabalhando a favor da candidatura do PSDB. Indagado sobre o apoio, o parlamentar preferiu deixar sinais claros: “Veja a cor da minha camisa”, referindo-se à cor azul característica da campanha do pessedebista.

O então candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Sá Vilarouca (PSB), Mário Rodrigues, tio do deputado estadual Marcos Sobreira, também desistiu de concorrer ao pleito. Apesar desses revés, Vilarouca disse que permanece na disputa.

Roberto Filho aposta num desejo de mudança, em oposição tanto à gestão do prefeito Ednaldo Lavor quanto à rejeição ao ex-prefeito e deputado estadual Agenor Neto (MDB), expresso nas duas últimas eleições municipais (2016 e 2020), quando foi derrotado.

“Essa campanha tem sido emocionante e temos um crescimento notório, pois somos bem recebidos por onde passamos”, frisou. “Temos muitas propostas para Iguatu e as pessoas sabem da minha capacidade de trabalho”.

Filho do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Iguatu Roberto Costa, que morreu antes de completar o segundo ano de mandato (1993 a 1994), Roberto Filho ocupava o cargo de vice-presidente do Grupo Édson Queiroz. “Quero muito contribuir com a volta do crescimento de Iguatu”, disse. Ao fim, lamentou por estar sofrendo “ataques, inverdades e distorções sobre meu profissionalismo e minha honestidade”.

Prefeito não fará anúncio de quem vai apoiar

O prefeito de Iguatu, Ednaldo Lavor (PSD), reuniu-se no fim da manhã da última sexta-feira, 27, com titulares de secretarias municipais e gestores adjuntos para colher o sentimento do grupo sobre que rumo tomar nas eleições municipais.

Foi decidido que seriam realizadas várias reuniões neste fim de semana com participação de grupos menores para obter o desejo dos seguidores. Entretanto, a julgar pela decisão do grupo de 50 candidatos a vereadores da coligação (PSD, Avante e Agir) que já aderiram ao candidato Roberto Filho do PSDB, pode-se antever que esse será o caminho natural do grupo.

“Nós não queremos o retorno do Cocobó (uma referência ao local da casa do deputado estadual Agenor Neto), bairro de Iguatu, e eu peço que os grupos se reúnam e decidam que rumo quer tomar”, disse Ednaldo Lavor.

Dessa forma, o prefeito e o vice-prefeito, Franklin Bezerra, ambos do PSD, não deverão anunciar oficialmente em quem vão apoiar, mas os rumos a serem tomados de forma implícita é a votação em Roberto Filho.

Reeleito, o prefeito de Iguatu, Ednaldo tem uma gestão alvo de críticas da população. Embora já houvesse manifestações de descontentamento ao fim da primeira gestão, em 2020, ele conseguiu a reeleição vencendo o deputado estadual Agenor Neto.

Elmano desapropria terreno para hospital em Iguatu e juiz proíbe presença de candidatos

A uma semana do fim da campanha eleitoral, o governador Elmano de Freitas (PT) esteve na manhã do sábado, 28, na cidade de Iguatu, com o objetivo de anunciar a desapropriação de uma área de 5,4 hectares para a construção do Hospital Regional do Centro-Sul.

O governador assinou decreto de desapropriação no saguão do Aeroporto Regional de Iguatu ao lado da secretária de Saúde do Estado, Tânia Coelho, e dos deputados estaduais, Agenor Neto (MDB), Nizo Costa (PT) e Marcos Sobreira (PDT). Em seguida, o governador foi participar de ato de campanha — carreata por ruas da cidade.

Elmano salientou que era um compromisso de campanha de 2022, a construção do hospital estadual no Centro-Sul cearense. “Vim assinar o decreto de desapropriação do terreno onde nós vamos construir o hospital polo regional aqui em Iguatu, ao lado do Detran e será a maior área para fazermos um hospital do tamanho e da qualidade que a população precisa e merece”.

Ainda de acordo com o governador, a avaliação do imóvel é em torno de R$ 2,9 milhões. “Esse hospital vai evitar que casos mais graves sejam transferidos para o Hospital do Cariri, como ocorre hoje”.

O juiz eleitoral auxiliar da 13ª Zona Eleitoral, Eduardo Dantas Silva, acompanhou o evento político-administrativo, no saguão do aeroporto, com o objetivo de fiscalizar o ato.

A coligação PSDB/Cidadania e União Brasil havia ingressado com representação na 13ª Zona Eleitoral, para evitar a presença do candidato a prefeito de Iguatu, Ilo Neto (PT) e do vice-prefeito, Ivo Ferreira (MDB), em atos de inauguração e afins, vedados pela legislação eleitoral.

O juiz eleitoral Ramonilson Bezerra deferiu a tutela de urgência ainda na manhã do sábado decidindo “proibir ao candidato representado (Ilo Neto) ou o seu candidato a vice-prefeito de comparecer ao evento de lançamento da pedra fundamental do novo hospital regional do Centro Sul, a ser realizado na cidade de Iguatu, no dia 28 de setembro de 2024, com a presença de sua excelência o governador do Estado do Ceará”.

O advogado da coligação do PSDB, Brian Rocha observou que “o candidato do PT queria usar indevidamente um evento governamental para promover sua campanha eleitoral, buscando associar sua imagem à construção de um hospital público”.

Brian Rocha pontuou que a conduta configuraria “potencial abuso de poder político, pois tenta criar uma vantagem injusta sobre os demais candidatos ao se apropriar de uma ação estatal para fins eleitorais. O juiz decidiu rapidamente e evitou o pior."

Para o advogado da coligação PT/MDB, Roney Chaves, trata-se de dois eventos distintos com o devido respeito à legislação eleitoral. “Houve a programação de um ato com o governador de assinatura de decreto de desapropriação sem a presença de nenhum candidato a prefeito ou a vereador”, esclareceu. “Posteriormente, Elmano foi participar de uma carreata”.

Em lados antagônicos da disputa eleitoral e da política iguatuense, os deputados estaduais Agenor Neto (MDB) e Marcos Sobreira (PDT) estavam na solenidade.

Guimarães e Camilo Santana avaliam campanha em Fortaleza e Interior

O deputado federal José Guimarães (PT), e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), em passagem por Iguatu, cidade-polo da região Centro-Sul cearense, fizeram avaliações do pleito eleitoral nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Sobral e Iguatu.

Para Guimarães, o chamado Crajubar (Crato, Juazeiro e Barbalha) “está indo muito bem, e em Iguatu estamos caminhando para vitória”. O parlamentar pontuou que “em Sobral a campanha é acirrada, mas em Itapipoca e Morada Nova o quadro é muito bom”.

Sobre Juazeiro do Norte revelou otimismo quanto a Fernando Santana (PT). Sobre Fortaleza, Guimarães comentou: “É a principal eleição e Evandro (Leitão) vai para o segundo turno, e vamos ganhar”.

Camilo Santana em seu estilo peculiar de mansidão analisou que “os nossos candidatos estão crescendo e eu sempre tenho digo que somos do time da entrega, do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Mais Médico, do Pé de Meia, de aumento real do salário mínimo, somos do time de quem cuida das pessoas”.

Para Camilo Santana o candidato Fernando Santana, em Juazeiro do Norte já estaria na frente. “Já virou e vai ganhar”.