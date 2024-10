Ceará registra 3 mil denúncias no aplicativo Pardal, a maioria por uso indevido de bem público

Foto: Filipe Pereira / O POVO No aplicativo Pardal é possível realizar denúncias e fazer consultas

Fortaleza registrou 1.011 denúncias de práticas eleitorais inapropriadas por meio do aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A capital cearense foi a cidade que mais obteve registros no Estado, seguido do município de Iguatu, na região centro-sul, com 132, e Caucaia, na Região Metropolitana, com 94. Em todo o Estado foram registradas 3.008 denúncias.

De acordo com os dados do Pardal, a maior parte das denúncias vem para candidaturas a vereadores com 1.289 casos, seguido de prefeitos, com 988, e 713 para denúncias quanto ao partido, coligação ou federação. Os números foram extraídos da plataforma na última segunda-feira, 30.

Outros municípios do interior cearense que obtiveram números expressivos de registros foram Camocim, com 89, e Jaguaribe com 78. Ao todo, 141 municípios do Estado registraram ocorrências.

Quase um quarto (24%) de todas as denúncias são por uso indevido de bem público, 15% por irregularidades na internet e 13% por ampliadores de som. Outros registros de denúncias são por uso de bens particulares, banner e cartazes, adesivos e outdoors que possam contestar a legalidade das propagandas.



Ao acessar o Pardal, é possível ter um glossário com as informações que orientam o eleitor para saber quais ações são permitidas ou não. Antes de denunciar, o aplicativo expõe as informações sobre o tópico selecionado para que o usuário possa prosseguir com a solicitação.

A menos de uma semana para o primeiro turno, a população segue podendo ajudar na fiscalização utilizando os meios disponibilizados para denúncias. Por meio do Pardal é possível apenas registrar ocorrências quanto a propaganda eleitoral irregular. Para outras denúncias, o aplicativo tem um botão que direciona para o Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral (Siade) ou para o Ministério Público Eleitoral (MPE).



Confira a lista completa dos números registrados em cada município.