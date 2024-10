Em evento, Capitão Wagner chora e pede "oportunidade" a eleitores: "A nossa hora chegou"

Foto: Reprodução/Instagram: capitaowagnersousa WAGNER participou de evento com mulheres na última segunda-feira

Capitão Wagner (União Brasil), candidato a prefeito de Fortaleza, se emocionou e chegou a chorar em evento realizado com mulheres em seu comitê central na noite da última segunda-feira, 30. Na ocasião, ele lembrou de sua juventude e o que chamou de "concessões" para se preparar para ocupar o cargo.

Wagner citou que abriu mão de acompanhar o crescimento dos filhos e da convivência familiar, além de ter sido secretário da Saúde de Maracanaú, o que segundo ele, foi feito com a convicção de que conseguiria se eleger prefeito da Capital.



"Me lembro do tanto que eu estudei, me dediquei pra chegar aonde eu cheguei. Tem gente por aí tentando nos desacreditar. Eu não abri mão de acompanhar o crescimento dos meus filhos à toa, eu não abri mão da minha convivência familiar à toa, eu não fui secretário da Saúde de Maracanaú pra melhorar a saúde daquelas pessoas à toa. Tudo isso que fiz foi com a convicção de que nossa iria chegar e ela chegou. A nossa hora chegou", afirmou.

Capitão Wagner, que concorre ao posto pela terceira vez consecutiva, além de ter sido candidato ao Governo do Estado em 2022 sem êxito, pediu a oportunidade para cuidar da população e dar atenção que nunca tiveram.

"Me dê essa oportunidade, pode olhar no fundo do meu olho pra ver o desejo que eu tenho de cuidar das famílias mais carentes dessa cidade. Pode olhar no fundo do meu olho pra você me cobrar a partir de 1° de janeiro a atenção que vocês nunca tiveram, que vocês vão ver", disse emocionado.

"Pode olhar no fundo do meu olho que esse choro aqui é de alegria porque domingo à noite (dia do primeiro turno) a gente vai tá nesse comitê lotado comemorando a vitória", completou.

Ainda como pré-candidato, Wagner afirmou que o pleito seria a "eleição de sua vida". Ele expressou estar mais “maduro” nesta disputa. “Eu tenho dito muito que essa eleição é a eleição da minha vida. Eu acho que ela vai demarcar uma candidatura extremamente madura".