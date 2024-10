Eleitores de Fortaleza com mais de 70 anos prometem sair de casa para votar no próximo domingo

Foto: FERNANDA BARROS MARIA Adalgiza, 82, é uma das que enfatiza importância do voto

Além de adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas com idade a partir de 70 têm voto facultativo nas eleições. Em todo o País, o número de eleitores nessa faixa etária e que estão aptos a votar é de 14.994.822, conforme balanço do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em Fortaleza, 130.868 pessoas de 70 anos ou mais fazem parte do eleitorado e, mesmo sem a obrigatoriedade, parte delas deverá ir às ruas para votar no domingo, 6.



Nesta semana que antecede o 1º turno, O POVO foi até a Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, e conversou com alguns eleitores dessa faixa etária no local.

Um deles é Francisco de Assis, 86, que diz fazer questão de sair de casa para votar. Mesmo considerando difícil, ele pontuou que planeja direcionar o voto para o melhor candidato. “Eu acho que você não votar em uma pessoa que você acha que é direita, não muda nada. Mesmo não sendo obrigado a votar, você vai e escolhe o melhor. A coisa mais difícil, hoje em dia, é você saber qual o melhor”, disse.

O aposentado Oliveira, de 71 anos, também destacou a importância de seguir votando. Para ele, nem todos os candidatos têm “boa vontade”, mas afirma pretende votar “em uma pessoa que ajude” a população. “Eu acho importante. Não todos, mas tem uns que têm ainda boa vontade em ajudar as pessoas. Não são todos que têm a boa vontade. Eu quero votar em uma pessoa que ajude”, considerou.

FORTALEZA, CEARÁ, 01-10-2024: Entrevista com idosos de mais de 70 anos, na Praça do Ferreira, Centro, para saber suas intenções de voto. Na foto, Maria Adalgiza, 82 anos. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 01-10-2024: Entrevista com idosos de mais de 70 anos, na Praça do Ferreira, Centro, para saber suas intenções de voto. Na foto, Francisco de Assis, 86 anos. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 01-10-2024: Entrevista com idosos de mais de 70 anos, na Praça do Ferreira, Centro, para saber suas intenções de voto. Na foto, Rodrigo Bandeira, de 74 anos. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 01-10-2024: Entrevista com idosos de mais de 70 anos, na Praça do Ferreira, Centro, para saber suas intenções de voto. Na foto, Oliveira, 71 anos. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Maria Adalgiza, 82, afirmou que “dá valor” ao voto e disse ser “patriota, brasileira” e alguém que gosta de votar. O mineiro Rodrigo Bandeira, 74, está de passagem por Fortaleza e caminhava pela Praça do Ferreira na tarde da última terça-feira, 1º de outubro. O turista também confirmou que votará no domingo, pontuando o fato de ser cidadão e considerar o voto útil.

Quais documentos levar para votar?

A Justiça Eleitoral aponta que é obrigatório levar um documento de identificação com foto para votar. São aceitos:

Carteira de identidade

Identidade social

Passaporte

Carteira Profissional reconhecida por lei

Carteira Nacional de habilitação (CNH)

Carteira de Trabalho



Certificado reservista



e-Título (para quem tem cadastro biométrico)

Segundo o TSE, os documentos mencionados podem ser utilizados mesmo com a validade vencida, caso o eleitor consiga comprovar a sua identidade.

Apesar de não ser obrigatório, o órgão também sugere levar o título de eleitor, para localizar a zona e a seção eleitoral, os comprovantes de votação das eleições anteriores e o CPF.

Certidão de nascimento, certidão de casamento e a carteira de trabalho digital não são aceitos.

A votação será aberta às 8 horas, de acordo com o horário de Brasília, e encerrará às 17 horas. O primeiro turno ocorrerá no domingo, 6 de outubro e, se necessário, o segundo turno acontecerá no dia 27 de outubro.