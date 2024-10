Elmano diz que eleição é "direito sagrado do cidadão" e cobra atuação imparcial de PMs

Foto: Vitor Magalhães / O POVO Governador Elmano de Freitas (PT) participou de solenidade no Cisp, onde ocorria o embarque de policiais militares para reforçar a segurança para as eleições municipais no Interior

O governador Elmano de Freitas (PT) reforçou garantias de segurança pública na eleição deste ano em evento no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, nesta quarta-feira, 2. O gestor acompanhou o embarque de efetivo extra da Polícia Militar (PM) que irá reforçar a segurança na Operação Eleição 2024.

Os 184 municípios cearenses receberão reforço policial. Nesta quarta, 948 policiais saíram do Quartel do Comando Geral da PM para variadas regiões do Estado. Na segunda-feira, 30, um efetivo de 326 militares já havia se deslocado para 39 cidades. Ao todo, viajaram para o Interior 1.274 policiais militares.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) realiza a Operação Eleição 2024 e irá operar uma equipe de 21.560 agentes profissionais que vão atuar nas eleições municipais que ocorrem no próximo domingo, 6.

"No sábado e no domingo teremos mais de 20 mil homens e mulheres trabalhando para garantir o direito sagrado do cidadão de escolher, de maneira livre e com tranquilidade, quem é a pessoa que considera melhor para governar sua cidade", pontuou Elmano.

A pasta da segurança irá coordenar as ações, integrada com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) e as outras forças como Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). As equipes das coordenadorias da SSPDS auxiliarão os trabalhos ostensivos, investigativos e de inteligência.

Eleições 2024: Elmano pede que tropa seja imparcial

Durante discurso para a tropa, Elmano ressaltou a importância da isonomia dos policiais militares e cobrou atuação imparcial durante o pleito. "Nós não vamos para o Interior trabalhar para nenhum partido politico. Vossas senhorias estão indo para o interior para trabalhar pelo povo cearense e pela democracia", destacou.

E seguiu: "Portanto, não interessa e se alguém está fazendo algo errado não olhe para a cor da blusa nem para bandeira que carrega, se está fazendo algo errado vossas senhorias devem atuar. Meu dever, como governador, é garantir, junto de vocês, o direito do cidadão escolher livremente".

O gestor reforçou ainda parceiras com outras entidades. "Estamos fazendo isso de maneira planejada, com a Justiça Eleitoral, tivemos reuniões com representantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), com o Ministério Público Eleitoral (MPE), para garantir a democracia e o reforço em todos os 184 municípios cearenses".

Elmano destacou ainda a atuação prévia das forças de segurança em localidades onde ocorreram casos de maior acirramento político ou mesmo de ameaças a candidatos e candidatas, por vezes, relacionadas a atuação de facções criminosas.

"Municípios em que se apresentaram necessidades de investigação da polícia, fizemos atuação e prisões. Ocorreram prisões em Sobral, prisões em Santa Quitéria, em Quixeramobim, em Iguatu e vamos continuar nesse trabalho intenso para garantir o direito do cidadão", concluiu.

"A diretriz é não dar trégua" e ser "implácavel" às facções nas eleições

Em relação ao combate às facções criminosas no processo eleitoral, Roberto Sá, titular da SSPDS, afirmou que as autoridades estão atuando de forma "imediata e firme a qualquer denúncia que chega". Ele citou prisões em Sobral, de acusados de ameaçarem à candidata Izolda Cela (PSB) e, em Caucaia, por ataques as campanhas de Emília Pessoa (PSDB) e Naumi Amorim (PSD).

"No Ceará, atuamos de forma muito imediata e muito firme a qualquer denúncia que chegava de uma possível atuação de organização criminosa (...) Há uma tentativa dessas facções de auferirem lucro, no que diz respeito ao número total no Ceará foi reduzido, mas onde houve a denúncia, nós atuamos de forma imediata", disse.

O secretário destacou que não há indícios claros de quais candidatos pelo Ceará estariam ligados com as facções, mas a recomendação do governador Elmano de Freitas seria ser "implacável".

"Independentemente de eleição a orientação dele é pra ser implacável em relação as facções no dia a dia e no processo (eleitoral) mais ainda. Se é que dá (para ser mais implacável) , porque a gente tá atuando com um rigor muito forte para que de forma alguma a atuação deles (faccionados) possa interferir no processo eleitoral", afirmou.

Reforço federal

Pelo menos 26 municípios cearenses devem receber reforço federal na segurança para as eleições de 2024. A informação foi confirmada pelo presidente do TRE-CE, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, em setembro. Dentre os municípios que devem contar com o reforço federal estão Sobral, Caucaia, Santa Quitéria.

O número representa mais que o dobro de municípios cearenses que receberam reforço federal na segurança nas eleições de 2020. Há quatro anos, foram 11 cidades do Estado que receberam o auxílio de tropas federais.



Facções atuaram contra candidatura em Sobral

Investigação da Polícia Civil aponta que membros de facção criminosa usavam um grupo de WhatsApp para coordenar e executar ataques contra eleitores da candidata a prefeita de Sobral, a ex-governadora Izolda Cela (PSB), que participavam de comícios na cidade da Região Norte.

Operação da Polícia Civil do Ceará para combater ameaças a candidatos e eleitores em municípios cearenses, terminou com a prisão de suspeitos e a execução de mandados de busca e apreensão. Marcos Aurélio Elias de França, diretor da Polícia Civil no Interior Norte, explicou que a operação é desdobramento de ação anterior que resultou na prisão de um suspeito de ameaçar a candidata Izolda.

"Com acesso as informações do celular do elemento, devidamente deferido pelo Poder Judiciário, realizamos 17 mandados de busca e apreensão; três em presídios. Além de cinco mandados de prisão; dos cinco, dois foram executados no Ceará, outros dois alvos estão no Rio de Janeiro e seguem com mandados de prisão em aberto e um outro suspeito está foragido", explicou no último dia 24.

"Havia um grupo de WhatsApp criado com o objetivo específicos de atacar os eleitores da candidata que participavam de comícios. Atingir com rojões, articular como fazer ataques, a forma, o local. Extraímos essas informações do aparelho, que embasaram o pedido de prisão dos elementos", concluiu.

Outros casos de ameaça envolvendo suspeita de atuação de facções criminosas envolveram ameaças a candidatos a prefeitura de Caucaia e candidatos a vereador em Fortaleza.