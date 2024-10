1.600 militares do Exército reforçarão a segurança das eleições no Ceará

Foto: Vitor Magalhães / O POVO 1.600 militares reforçarão a segurança das eleições de 2024 no Ceará; Presidente do TRE-CE, desembargador Raimundo Nonato (no centro), ao lado do comandante da 10ª Região Militar, general Pinto Sampaio (de farda e à esquerda).

O reforço federal na segurança para as eleições de 2024, no Ceará, contará com a presença de um efetivo de 1.600 militares do Exército. O dado foi divulgado nesta quinta-feira, 3, durante reunião na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) que contou com a presença do comandante da 10ª Região Militar, general Pinto Sampaio.



Ao todo, 26 municípios cearenses contarão com atuação das tropas federais para reforçar a segurança no próximo domingo, 6, dia do primeiro turno da eleição. Após o anúncio, o general Pinto Sampaio destacou a parceria entre instituições.

“Tradicionalmente, o Exército brasileiro contribui com o processo eleitoral e este ano aqui no Ceará teremos a presença de 1,6 mil militares, distribuídos conforme a decisão da Justiça Eleitoral. Os deslocamentos já foram iniciados hoje. Eles irão fazer a ocupação, se apresentarão ao juiz eleitoral e ficarão à disposição da Justiça”, explicou.

Sampaio destacou ainda a participação de tropas do Rio Grande do Norte e de Pernambuco que foram convocadas a reforçar o efetivo no Ceará. “Considerando que as tropas existentes no Ceará não teriam como atender a todas as localidades, foi solicitado ao Comando Militar do Nordeste a presença de outras unidades para reforçar o efetivo”.

O número de cidades que solicitou o reforço tem aumentado ano a ano. Em 2020, por exemplo, foram 11 municípios do Ceará que contaram com efetivos federais. Sobre o aumento da demanda, o general pontuou ser algo sazonal. “Ela depende realmente do momento, mas não é um aumento expressivo. Essa condicionante é feita pela Justiça Eleitoral e o Exército está com seus efetivos disponíveis para atender”.

Já o presidente do TRE-CE, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, destacou a prontidão da Corte para o pleito que se avizinha. “Estamos organizados e preparados. Os planos já feitos e apresentados pelas instituições e temos muito a agradecer ao general, que há quatro meses estamos fazendo reuniões e trocando ideias”, destaca.

Além das tropas do Exército, outras instituições devem direcionar efetivo para a segurança da eleição. Nesta semana, mais de 1.200 policiais militares embarcaram para diversas regiões do Interior para reforçar a operação eleitoral de 2024. O presidente do TRE-CE destacou a participação de outras entidades.

“Vamos contar com o pessoal da Polícia Federal (PF), com cerca de 300 homens, da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Teremos aqui, permanentemente, um helicóptero da PRF na frente do Tribunal. Além disso, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) estará participando e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e outros órgãos. É uma verdadeira força tarefa e estamos tranquilos, porque sabemos perfeitamente que no fim do dia 6 de outubro, domingo, poderemos dizer que a missão foi dada e foi cumprida”, finalizou.