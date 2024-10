Compra de votos: PF faz operações em vários municípios, apreende milhões e prende cabos eleitorais

Foto: Divulgação/Polícia Federal PF apreende mais de um milhão em espécie a dez dias das eleições

Nas vésperas da eleição, operações contra compra de voto se multiplicam pelo Ceará e valores expressivos foram apreendidos em diversos municípios do Estado. Dentre elas, estão Fortaleza, Juazeiro do Norte, Canindé, Capistrano e São Gonçalo do Amarante.



Em termos de valores, pelo menos R$ 2,5 milhões foram apreendidos em operações que investigam suspeitas de compra de votos pelo Estado segundo os dados que foram informados em operações listadas abaixo. Parte das operações não divulgou apreensão de valores num primeiro momento.

Autoridades tem intensificado a fiscalização com o objetivo de garantir a lisura do processo eleitoral e a realização do pleito sem influência de atos ilícitos.

Fortaleza



Nesta sexta-feira, 4, a PF deflagrou a Operação Mercato Clauso, com o objetivo de impedir a influência de grupos violentos nas eleições. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza, Canindé e Choró.

As autoridades apreenderam R$ 600 mil em espécie com um indivíduo vinculado a um grupo criminoso suspeito de articular esquema de compra de votos e oferecer vantagens com recursos de “contratos fraudulentos com entes públicos”, para financiar campanhas.

No fim da tarde da última quinta-feira, 3, a PF apreendeu R$ 133 mil em espécie durante abordagem em Fortaleza. Dois indivíduos foram abordados por agentes que localizaram o dinheiro em espécie. A origem dos valores está sob investigação.

A PF destaca que os responsáveis poderão ser indiciados por crimes financeiros, e, se condenados, "podem enfrentar penas de até 10 anos de reclusão. Cabe ressaltar ainda que a omissão de declaração em documento público ou particular para fins eleitorais, conhecida como “Caixa 2 eleitoral”, é crime sujeito a pena de até 5 anos de reclusão e multa".



No último dia 25, ocorreu a apreensão de mais de R$ 1 milhão em espécie em duas operações distintas realizadas pela Polícia Federal (PF) na Capital. No Centro, foram apreendidos R$ 437 mil e no bairro Papicu outros R$ 600 mil. Ambas as operações aconteceram após denúncias de transporte irregular de valores.

As quantias estavam sendo transportadas por pessoas em veículos e que ao serem abordados não apresentaram justificativa plausível. Os suspeitos foram encaminhados para prestar esclarecimentos e dois inquéritos policiais para apurar o caso.

Juazeiro do Norte

Nessa quinta-feira, 3, a PF prendeu quatro pessoas no município suspeitas de envolvimento em um esquema de troca de exames médicos por votos. Os suspeitos foram detidos, mas posteriormente liberados mediante pagamento de fiança. As PF informou que as investigações continuam, "com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos" no suposto esquema.

No último dia 26, já haviam sido apreendidos R$ 500 mil em espécie foi apreendido pela PF no centro de Juazeiro do Norte, após denúncias de transporte irregular de valores para possível compra de votos na região do Cariri. Ao serem abordados, dois suspeitos não deram justificativa plausível para o transporte do montante e foram conduzidos para a sede da PF na cidade para prestar esclarecimentos.

Tanto a origem, quanto o destino dos valores estão sob investigação num inquérito policial aberto para apurar possíveis crimes relacionados a corrupção eleitoral, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro ou outras atividades ilícitas.

Canindé

Na última quinta-feira, 3, o Ministério Público Eleitoral (MPE) realizou operação que cumpriu quatro mandatos de busca e apreensão contra uma candidata a vereadora, sem identificação do nome e do partido, do município de Canindé. Três colaboradores de campanhas políticas na cidade também foram alvos da operação, que contou com apoio das Polícias Civil e Militar.

Foram apreendidos cerca de R$ 76 mil em espécie, uma máquina de contar dinheiro, um caderno com nomes de eleitores e o valor supostamente a ser repassado a estes, além de cópia de documentos de identidade, medicamentos, armas de fogo e munições.

O promotor eleitoral Jairo Pequeno Neto afirmou que a candidata estaria oferecendo dinheiro, medicamentos e kits de higiene a eleitores em troca de voto. Também é investigado o suposto apoio dado a campanhas políticas por uma facção criminosa atuante na cidade.

Nesta sexta-feira, 4, Canindé foi parte da mesma operação ocorrida em Fortaleza e Choró, com objetivo de impedir a influência de grupos violentos nas eleições. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos e R$ 600 mil em espécie foram apreendidos com um suspeito.

São Gonçalo do Amarante

No último dia 23, a PF apreendeu R$ 150 mil e prendeu dois homens pelo crime de lavagem de dinheiro em São Gonçalo do Amarante. Policiais abordaram um veículo, na rodovia estruturante, que seguia de Fortaleza para o Interior. Foram encontrados R$ 150 mil em uma sacola nos pés do passageiro, além de material de campanha, lista de eleitores, documentos e mídias.

Segundo as autoridades foram constatados indícios de crimes eleitorais antecedentes à situação flagrada. A dupla foi presa em flagrante por lavagem de dinheiro e está a disposição da Justiça Eleitoral.

Os suspeitos são o ex-secretário adjunto da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS) e coronel da reserva remunerada Lauro Prado e o secretário de Turismo de Paracuru, Angelo Tuzze Moreira. As identidades foram confirmadas por fonte da Segurança Pública ao O POVO.



Capistrano

Operação do Ministério Público Eleitoral (MPE), com apoio da Polícia Civil (PCCE), apreendeu R$ 17,8 mil que seriam usados para compra de votos em Capistrano, na última quinta-feira, 3. Os valores foram apreendidos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço do investigado, que é companheiro de uma candidata a vice-prefeita e pai de uma postulante à Câmara Municipal.

O POVO apurou tratar-se de Namim, esposo da candidata a vice-prefeita Eloina do Namim (Republicanos), que está na chapa de Zé Renato (Progressistas). Conforme a Promotoria da 105ª Zona Eleitoral, o alvo da operação poderá responder pelo crime de corrupção eleitoral. Os candidatos, caso comprovado que tinham conhecimento da prática, poderão responder por corrupção eleitoral e abuso de poder econômico.

Em resposta, Namim afirmou ter sido surpreendido por adversários numa demonstração de "desespero".

Cedro

Ação conjunta da Polícia Federal com o Ministério Público Eleitoral, cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de um homem na cidade de Cedro, nesta sexta-feira, 4. Ele é suspeito de receber valores financeiros e bens materiais para aliciar eleitores a votarem em candidatos a vereador. A PF destacou que mais informações serão divulgadas conforme o andamento das investigações.



Acarape

Operação deflagrada nesta sexta-feira, 4, visou desarticular supostos esquema de compra de votos em Acarape, que contaria ainda com a participação de membros de uma facção criminosa. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Acarape; quase R$ 7 mil em espécie foram apreendidos, além de diversos extratos de Pix e títulos eleitorais.

A ação dos suspeitos envolvia pagamento de valores em dinheiro a eleitores e retenção de documento eleitoral para beneficiar determinadas candidaturas. A operação foi uma parceria da PF com o GAECO/MPE e a Polícia Civil do Ceará.

A PF destacara que a operação, em conjunto com as demais instituições, busca aprofundar a coleta de provas e apurar a extensão do envolvimento dos suspeitos, assegurando a integridade do processo democrático e impedindo o abuso de poder econômico nas eleições municipais.



Santa Quitéria

Operação da PF para reprimir crimes eleitorais de compra de voto cumpriu três mandados de busca e apreensão em Santa Quitéria, nesta sexta-feira, 4. Foram apreendidos documentos, aparelhos eletrônicos e uma lista de eleitores com referências a pagamento de valores. Mais informações devem ser divulgadas pelo órgão conforme o andamento das investigações.

Eleições: violência e ameaças de facções se espalham pelo Ceará e desafiam autoridades

Investigações contra a influência e atuação de facções criminosas nas eleições de 2024 têm sido uma constante no Ceará durante o período eleitoral deste ano. Casos de violência e denúncias de ameaças e intimidações têm sido registrados em diversos municípios do Estado, o que tem gerado uma contraofensiva por parte das autoridades, que intensificam ações contra grupos criminosos.



Abaixo, são listados alguns casos de relatos de envolvimento de facções em questões políticas relacionadas ao pleito deste ano.

Iguatu

No início deste mês, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Iguatu, durante operação da Polícia Federal (PF) que busca combater a interferência de uma organização criminosa no pleito. Segundo as autoridades, o grupo estaria sendo pago para apoiar determinados candidatos e comprar votos de eleitores.

Foi informado ainda que a polícia também investiga o suposto envolvimento de um vereador da cidade com a organização criminosa. Os nomes de candidatos favorecidos, bem como o do vereador que supostamente teria envolvimento com uma facção, não foram divulgados.

A operação deste mês ocorreu após uma prisão anterior de um homem suspeito de tráfico de drogas e envolvimento na organização criminosa. Materiais coletados pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apontaram a possível ligação entre o integrante do legislativo municipal e os traficantes.

Acarape

Operação deflagrada nesta sexta-feira, 4, visou desarticular supostos esquema de compra de votos em Acarape, que contaria ainda com a participação de membros de uma facção criminosa. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Acarape; quase R$ 7 mil em espécie foram apreendidos, além de diversos extratos de Pix e títulos eleitorais.

A ação dos suspeitos envolvia pagamento de valores em dinheiro a eleitores e retenção de documento eleitoral para beneficiar determinadas candidaturas. A operação foi uma parceria da PF com o Gaeco/MPE e a Polícia Civil do Ceará.



Canindé

Na última quinta-feira, 3, o Ministério Público Eleitoral (MPE) realizou operação que cumpriu quatro mandatos de busca e apreensão contra uma candidata a vereadora, sem identificação do nome e do partido, do município de Canindé. Três colaboradores de campanhas políticas na cidade também foram alvos da operação.

Foram apreendidos cerca de R$ 76 mil em espécie, uma máquina de contar dinheiro, um caderno com nomes de eleitores e o valor supostamente a ser repassado a estes, além de cópia de documentos de identidade, medicamentos, armas de fogo e munições.

Também é investigado o suposto apoio dado a campanhas políticas por uma facção criminosa atuante na cidade.



Fortaleza

Em setembro, Marcio Cruz (PCdoB), ex-vereador de Fortaleza e atual candidato a retornar à Câmara, denunciou ter sofrido ameaças por parte de supostos integrantes de uma facção criminosa que atua na Capital.

Em agosto, Cruz fez Boletim de Ocorrência no qual relata que supostos membros da facção Comando Vermelho teriam lhe abordado durante atividade de campanha e informado que ele não poderia fazer campanha em determinados bairros, pois apenas outro candidato estaria “autorizado” a atuar naquelas localidades. Os bairros mencionados são Padre Andrade, Jardim Iracema, Quintino Cunha e adjacências.



Além disso, Cruz relatou ter sofrido ameaças para fechar o comitê localizado na região.

Sobral

Investigação da Polícia Civil apontou que membros de facção criminosa usavam um grupo de WhatsApp para coordenar e executar ataques contra eleitores da candidata a prefeita de Sobral, a ex-governadora Izolda Cela (PSB), que participavam de comícios na cidade. A informação foi divulgada no fim de setembro.

Operação da Polícia Civil do Ceará para combater ameaças a candidatos e eleitores em municípios da Região Norte, terminou com a prisão de suspeitos e a execução de mandados de busca e apreensão. Marcos Aurélio Elias de França, diretor da Polícia Civil no Interior Norte, explicou que a operação supracitada é desdobramento de ação anterior que resultou na prisão de um suspeito de ameaçar Izolda.

"Havia um grupo de WhatsApp criado com o objetivo específicos de atacar os eleitores da candidata que participavam de comícios. Atingir com rojões, articular como fazer ataques, a forma, o local. Extraímos essas informações do aparelho de um suspeito preso, que embasaram o pedido de prisão dos demais", explicou.

A Polícia relatou ainda que ocorreram vários atentados a eleitores da candidata Izolda Cela. "Inclusive, pessoas saíram feridas e acaba criando-se um clima de medo, mas com a prisão dos elementos e com essa operação de hoje, o pleito foi pacificado.

Santa Quitéria

No último dia 17, a Polícia Civil cumpriu 23 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrar facção criminosa no município de Santa Quitéria. O órgão informou que a ofensiva foi deflagrada depois dos suspeitos ameaçarem um candidato no município, interferindo nas eleições. Na ação, as forças de segurança apreenderam dezenas de aparelhos celulares.

Caucaia

Candidatos a prefeito de Caucaia foram ameaçados e intimidados por pessoas que se identificaram como integrantes de facções criminosas. Emilia Pessoa (PSDB), Naumi Amorim (PSD) e Catanho (PT) sofreram episódios relacionados a violência e suposta participação de facções.

Emília sofreu com violências que variavam de pichações com ameaças até disparos de armas de fogo próximo a sua residência. O postulante e ex-prefeito Naumi Amorim (PSD) também sofreu ameaças de um grupo criminoso ao ter tiros registrados numa caminhada com apoiadores. Já a campanha de Catanho relatou que um disparo atingiu veículo que estava a serviço da candidatura. O episódio ocorreu na manhã do dia 17 de setembro, na Lagoa do Tabapuá.

Na esteira dessas ameaças, uma operação da Polícia Civil do Ceará prendeu 25 pessoas suspeitas dessas e de outras práticas criminosas pelo Estado. O número total de mandados de prisão preventiva cumpridos à época foi de 34, mas nove pessoas já estavam presas.



PF apreende quase R$ 6 mi em operações contra crimes como compra de voto

Ao longo desta sexta-feira, 4, a dois dias da eleições municipais, agentes da Polícia Federal (PF) deflagraram operações em vários estados para combater crimes eleitorais, como compra de votos. Aproximadamente R$ 6 milhões em espécie foram apreendidos em diversas ações executadas no dia, de acordo com os números divulgados pela corporação.

Rio de Janeiro, Goiás, Sergipe, Amazonas e Maranhão, além do Ceará, foram alguns dos estados onde a PF cumpriu mandados de busca e apreensão. Uma das apreensões mais voluptuosas foi no Rio de Janeiro, onde os agentes encontraram mais R$ 1,8 milhão em dois veículos estacionados na garagem de um centro empresarial.

Em São Luís, capital do Maranhão, as apreensões totalizam mais de R$ 830 mil, em ações relacionadas a denúncias de supostos saques destinados à compra de votos. Em Sergipe, foram R$ 449 mil. Já em Minas Gerais, as investigações apontam para o crime de transferência de votos, no qual teriam sido alterados, entre dezembro de 2023 e maio de 2024, cerca de mil títulos entre dois municípios mineiros.

Conforme a PF, as maiores preocupações nas eleições de 2024 incluem o aumento da difusão de fake news e desinformação sobre o processo eleitoral, o uso indevido de inteligência artificial e deepfakes em propagandas, a violência política, especialmente a violência de gênero, e a participação do crime organizado no apoio a candidatos.

Em 2024, a Polícia Federal informou já ter deflagrado 40 operações de combate a crimes eleitorais. Foram apreendidos mais R$ 16,7 milhões em bens, sendo R$ 11 milhões em espécie, ligados a irregularidades durante a propaganda eleitoral.

Estão em curso na PF cerca de 2.200 inquéritos policiais atinentes aos crimes eleitorais e contra o Estado Democrático de Direito. (Júlia Duarte)