Girão apresenta 2 irmãos generais e um coronel para a área da Segurança caso seja eleito

Foto: Divulgação/Assessoria de Eduardo Girão Eduardo Girão (Novo) apresentou equipe que deverá ocupar Secretaria da Segurança Pública de Fortaleza caso ele seja eleito prefeito no próximo domingo, dia 6

O candidato a prefeito de Fortaleza Eduardo Girão (Novo) apresentou nesta quinta-feira, 3, os nomes que poderão comandar a área da Segurança Pública na Capital em caso de vitória nas eleições do próximo domingo, 6. O coronel Francisco Assis de Souza e os irmãos generais Manoel Theophilo e Guilherme Theophilo foram os escolhidos pelo senador. Esteve sob a responsabilidade do trio a elaboração de propostas para a área, que foram incluídas no plano de governo de Girão.

Os demais cargos de uma possível gestão de Girão ainda serão divulgados. O candidato e o coordenador-geral da campanha, Geraldo Luciano, afirmam que estão trabalhando na escolha dos representantes das secretarias municipais. “Você está vendo nomes aqui de pessoas que têm plenas condições de estar à frente de uma Secretaria de Segurança Pública”, disse o candidato do Novo, ao ser questionado sobre os nomes apresentados na coletiva e suas respectivas funções.

Para além da Segurança, o candidato do Novo evidenciou suas estratégias para os últimos dias de campanha. Girão pretende continuar com as idas às ruas pois, segundo ele, os cidadãos têm pouco conhecimento sobre a candidatura. “Eu escolhi um partido pequeno para ir, porque tem coerência, no pensar, no falar, no agir. Mas eu sabia que não ia ter tempo de televisão nesse aspecto, que não ia ter tempo de rádio e de TV. Então, o desafio é esse. Esses últimos dias eu estou fazendo carreata, mini carreata, correndo nas feiras, sair daqui já estamos indo", declarou Girão.

Cargos da gestão



No dia 17 de setembro, o candidato havia apresentado propostas para saúde e assistência social, e ainda o possível "time" das áreas em caso de vitória. Na coletiva dessa quinta, Girão afirmou serem os dois maiores problemas em Fortaleza atualmente: saúde e segurança.

Como propostas, Girão mencionou uma possível transformação da Guarda Municipal em "Polícia Municipal", a criação de escolas cívico-militares em Fortaleza e um sistema de reconhecimento facial em prédios públicos.

Girão explicou que os nomes dos irmãos Theophilo seriam "as cabeças do plano de segurança". Ele ainda comentou não ser possível dizer quem seria, de fato, secretário da pasta. "Isso é um passo mais adiante", mencionou ele.

Proximidade do primeiro turno

O candidato disse ainda que seu maior desafio até o dia da eleição, em 6 de outubro, é fazer com que os fortalezenses saibam que ele, Girão, é candidato. "Não temos tempo de TV, não temos tempo de rádio, fomos excluídos de alguns debates. Então, as pessoas, quando eu chego nas ruas, nas idas aos bairros, nas feiras, nos mercados, dizem: 'mas o senhor é candidato?'".

Girão ainda relata que, ao se apresentar para os eleitores como candidato, aconteceria uma "conversão do voto é muito rápida". Ele explica que isso acontece por representar um "projeto novo, com boas práticas na política".

"Eu escolhi um partido pequeno, podia ter ido para um partido grande, tive convite. Tive convite para ir até para o PL. Mas eu não me senti confortável, porque não é aquela verdade que eu acredito, aqueles projetos que eu acredito. Então, eu escolhi um partido pequeno para ir, porque tem coerência, no pensar, no falar, no agir", diz o senador.