Lula grava para petista no Ceará, Camilo apoia adversária que votou em Bolsonaro e PT repudia

Foto: Samuel Setubal Camilo Santana é uma das principais lideranças do PT

A eleição em Nova Russas, a pouco mais de 300 quilômetros de Fortaleza, põe o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Camilo Santana (PT) em lados opostos. O candidato Pedro Ximenes, do PT, gravou vídeo ao lado de Lula em que o presidente diz aos eleitores que a disputa na cidade será, na verdade, entre Lula e Bolsonaro.

Lula afirma que Pedro é o candidato dele e de Camilo, enquanto Giordanna Mano (PRD), de Bolsonaro. Entretanto, faltou alinhar com o ministro. Camilo apoia a atual prefeita e gravou vídeo para ela na última quarta-feira, 2. Giordanna é esposa do deputado federal Júnior Mano (PL), de quem Camilo é aliado.

"Companheiros e companheiras de Nova Russas, a disputa lá em Nova Russas é entre Lula e Bolsonaro, porque a adversária dele defende muito o Bolsonaro. Por isso eu queria que você levasse em conta que o Pedro não é apenas um candidato de Nova Russas. Ele é o candidato do Camilo, ele é o candidato do Lula, ele é o candidato das pessoas que querem cuidar do povo brasileiro com muito carinho, com muito amor, por isso eu queria pedir a todos vocês, que no dia 6 votassem no Pedro", diz o presidente em postagem do dia 13 de setembro.

O post foi fixado no Instagram de Pedro Ximenes, de modo que fique sempre visível a quem visita o perfil.



Já Camilo diz em vídeo: "Estamos na reta final das eleições e o seu voto vai decidir o futuro dos próximos quatro anos da sua cidade, dos seus filhos, dos seus netos. Eu queria pedir aqui o seu apoio, para com o seu voto reelegermos Giordanna Mano, prefeita de Nova Russas. Ela fez um extraordinário trabalho e precisa continuar trabalhando para avançar ainda muito mais em Nova Russas. Um forte abraço e dia 6 de outubro é Giordanna Mano".

Giordanna votou em Bolsonaro em 2022

Em 2022, Giordanna Mano e Júnior Mano declararam apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno da disputa à Presidência da República. "Meu voto, eu não trato por religião, bandeira ou simples patriotismo. A democracia me permite escolher o que eu acho e entendo ser a melhor opção nesse momento. Meu voto é consciente frente a tudo que eu entendo ser melhor para a minha cidade e meu país", escreveu Giordanna Mano na época em favor do ex-presidente.

PT repudia apoio de Camilo

O Diretório do PT em Nova Russas manifestou repúdio a Camilo em razão do apoio dele à adversária da legenda no município. O grupo argumenta que Camilo incorre em infidelidade partidária ao apoiar a atual prefeita.

"Existe ainda uma fato mais grave na fala do ministro Camilo Santana em defesa de uma candidatura bolsonarista no município de Nova Russas, a razão do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ter gravado um vídeo de apoio à candidatura de Dr. Pedro Ximenes", acrescenta o diretório.

"Ao contrariar a fala do mandatário da nação e infringir o Estatuto do Partido em apoio a uma candidatura de direita, Camilo Santana demonstra que os interesses pessoais estão acima do partido e da esquerda em Nova Russas, no Ceará e no Brasil", complementa o PT de Nova Russas.

O diretório destaca que a atitude de Camilo não está restrita a Nova Russas. Outras candidaturas do PT, como mostrado por O POVO, foram preteridas pelo ex-governador do Ceará em benefício de nomes adversários. Agora, são pelo menos oito nomes apoiados por Camilo que disputam contra o PT.

"O PT de Nova Russas seguirá recebendo a luz da orientação do maior presidente deste país, em defesa de um projeto político que defende os que mais precisam e na luta intransigente pela democracia por meio do Partido dos Trabalhadores. Ao ministro Camilo Santana, deixamos registrado na história que os desleais passarão e jamais serão esquecidos", encerra o comunicado.

Camilo defende coerência

Indagado por O POVO sobre as escolhas contrárias aos interesses do PT, Camilo afirmou que sempre procurou ser uma pessoa coerente e grata aos aliados. "Eu sempre procurei ser uma pessoa coerente. Lá em Palmácia, o atual prefeito nos apoiou, mas infelizmente teve um problema lá do ponto de vista do meu partido, mas eu fiz questão de reconhecer, de ser grato às pessoas que sempre estiveram do nosso lado, principalmente na eleição do Elmano para governador, (minha) para senador e (do Lula) para presidente".

As candidaturas apoiadas por Camilo não são necessariamente contra uma candidatura do PT. Em alguns casos, o PT está na cabeça da chapa. Em outros, compõe o arco de aliados.

Camilo apoia candidaturas contra o PT pelo Ceará:

Acopiara - Fabia Almeida (MDB)

Aratuba - Joerly Vítor (Republicanos)

Barreira - Chaveirinho (PSB)

Canindé - Kledeon Paulino (Republicanos)

Itapajé - Nonatinho (Republicanos)

Palmácia - Leonardo Araújo (PSB)

Pacatuba - Rafael Marques (PSB)

Nova Russas - Giordanna Mano (PRD)

Confira os vídeos