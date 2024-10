André acena para indecisos e avalia campanha: "Povo participa de forma voluntária"

Foto: FCO FONTENELE Candidato André Fernandes em campanha no bairro Granja Portugal, em Fortaleza

A dois dias do primeiro turno, André Fernandes (PL) reuniu apoiadores para realização do último Bloco 22 nesta sexta-feira, 4. Realizado na Praça da Juventude, no bairro Granja Portugal, o bolsonarista direcionou parte do discurso para falar com eleitores indecisos.

"Eles vão fazer um trabalho forte e vocês sabem do que eu estou falando. No dia da eleição, eles vão empestar a cidade com pessoas pagas, usando a roupa deles, fazendo boca de urna para vencer as eleições. E um voto, um voto pode fazer com que dois candidatos do sistema vão para o segundo turno. Então, se eu puder fazer um pedido é: não desperdice o seu voto, não deixe para o segundo turno o que você pode fazer no primeiro", acrescentou o candidato do PL.

André também reforçou o objetivo de repelir o que chama de "velha política" e aqueles que o consideram "garoto" para o cargo de chefe de Executivo municipal. Nas pesquisas mais recentes, ele é um dos mais cotados para estar no segundo turno. Na avaliação do candidato do PL, os concorrentes duvidavam do crescimento percentual dele na campanha.

"Aí eles disseram assim: 'não, agora já era, não tem como'. 'Aliás, a votação está comprometida, porque já tem outros três candidatos fortes, não tem como esse rapaz, esse garoto, eles gostam de me chamar assim, esse garoto não vai passar dos 12%'. Aí 13, 14, 15, 16, 17, 18%. Eles começaram a ficar assustados. Eles começaram a me atacar, eles disseram agora, agora sim, é impossível ele passar de 18 pontos. E nós continuamos", apontou Fernandes.

A concentração do bloco juntou pedestres, motociclistas e motoristas. André, no entanto, pediu para que todos se unissem a ele numa caminhada pelo bairro. Antes desse evento, o bolsonarista realizou um adesivaço no bairro Parangaba. Ao O POVO, André fez um balanço da campanha.

“Finalizamos a campanha do jeito que começamos, na rua com o povo de Fortaleza. Fazendo manifestações orgânicas onde o povo participa de forma voluntária. A campanha tem sido um sucesso e não tenho dúvidas que o resultado também será”, afirmou o candidato.

As últimas pesquisas de intenção de votos mostram um cenário de segundo turno entre André Fernandes e Evandro Leitão (PT), os dois candidatos que mais representam a polarização entre grupos de esquerda e direita para a Prefeitura de Fortaleza.

O vereador pelo Partido Liberal e candidato à reeleição, Inspetor Alberto, esteve no ato e afirmou que a campanha do partido percorreu toda a cidade e que foram aceitos em todas as regiões.

“Começamos de forma tranquila, humilde e sem muitas expectativas. Mas quando passaram dez dias de campanha, nós fomos ver o que realmente estava acontecendo, o povo estava querendo a mudança. [...] André Fernandes está de parabéns. É um menino jovem, com qualidades, que tem uma força muito grande para trabalhar e trazer essa revolução que Fortaleza está precisando” completou o candidato.

Priscila Costa (PL), que também é candidata à reeleição como vereadora, afirma que a expectativa é de que André esteja no segundo turno. “André conseguiu conectar a fala, o diálogo e a voz dele diretamente ao coração da periferia. Uma identificação nunca vista antes, e isso refletiu nas pesquisas. André está liderando nas pesquisas e a expectativa é a melhor” declarou a vereadora.