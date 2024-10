Em tom otimista, Evandro faz carreata ao lado de Camilo a dois dias das eleições

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 04.10.2024: Evandro Leitão faz carreata no bairro Bom Jardim. (Foto: Aurélio Alves / O POVO)

Em um dos últimos atos de campanha antes do primeiro turno das eleições no domingo, 6, o candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT) realizou uma carreata na noite desta sexta-feira, 4, nos bairros Bom Jardim e Granja Lisboa. O ato de campanha também contou com a presença do ministro da Educação Camilo Santana (PT).

Em entrevista ao O POVO antes do início do evento, Evandro analisou o desempenho da própria campanha e se mostrou confiante em um resultado positivo nas urnas. De acordo com as últimas pesquisas eleitorais, os números do petista registraram um crescimento, ultrapassando Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT) em alguns levantamentos.

“Essa campanha está sendo extremamente positiva. Estamos em uma crescente, campanha extremamente propositiva, dialogando, conversando com a população, escutando as pessoas e mostrando aquilo que nós queremos para os próximos quatro anos para Fortaleza. Portanto, eu acredito, estou muito otimista, acreditando muito que domingo, 6 de outubro, nós teremos uma grande vitória, a vitória para a população de Fortaleza”, avaliou.



Na reta final da eleição, Leitão considerou que a estratégia para os últimos dias é de continuar a campanha “corpo a corpo”, promovendo carreatas, caminhada e diálogo com a população. O ato desta sexta também teve participação da secretária da Proteção Social do Ceará Onélia Santana e da esposa do candidato, Cristiane Leitão.

“Corpo a corpo, fazendo aquilo que nós fizemos durante toda a campanha e, agora, intensificamos nesses últimos dias, com caminhada, carreata. Hoje, com a presença aqui do nosso querido ministro da Educação Camilo Santana, grande liderança desse Estado, juntamente com a Onélia, secretária da Secretaria de Proteção Social, da minha esposa Cristiane, candidatos a vereadores. Enfim, é isso que nós temos que fazer, corpo a corpo, conversar com a população, o que nós fizemos durante toda a campanha e agora, nesses últimos dias, vamos cada vez mais intensificar”, disse.



De férias do Ministério da Educação desde o dia 23 de outubro, Camilo Santana utilizou os dias longe da pasta para apoiar candidaturas pelo Estado. O ex-governador participou de atos de campanha em Caucaia, Crateús, Crato, Iguatu, Senador Pompeu e Sobral. Nesta sexta, Santana avaliou o cenário para o partido no Ceará e destacou a boa expectativa nos municípios, especialmente na Capital.



“A gente tem uma expectativa muito boa aí de vários municípios cearenses, municípios de médio, grande porte, principalmente aqui em Fortaleza, eleição da nossa capital. Estamos muito confiantes com o Evandro despontando a preferência da população nas pesquisas e aproveitar essa reta final e colocar a importância pro eleitor de Fortaleza. Vamos decidir, domingo, o futuro dos próximos quatro anos da nossa Capital, a quarta maior capital do Brasil”, analisou.

O ministro ainda destacou a candidatura de Evandro, mencionando o presidente Lula e o governador Elmano de Freitas, e ressaltou a “bela campanha” feita pelo petista, demonstrando otimismo com o resultado no domingo.

“O time do Evandro é o time do presidente Lula, o time do governador Elmano, time que tem feito entregas importantes e é um time que pode fazer muito mais e, principalmente, olhar para as pessoas que mais precisam dessa cidade. Nós acreditamos muito nisso. Evandro fez uma bela campanha, com propostas para melhorar a saúde, educação, segurança, a integração entre o poder estadual e federal. Não tenho dúvida que o povo fortalezense irá dar a resposta nas urnas domingo pela esperança e por um futuro melhor para a nossa Capital”, completou.