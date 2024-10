Na véspera da eleição, Fortaleza terá seis pesquisas para prefeito

Foto: Montagem/O POVO Fortaleza tem nove candidatos a prefeito nas eleições de 2024

No próximo domingo, 6, ocorre em todo o Brasil as votações para eleger prefeitos e vereadores. Na véspera do pleito, serão divulgadas seis pesquisas com os cenários da corrida em Fortaleza nas horas que antecedem a eleição.

A partir das 16 horas deste sábado, O POVO divulgará a última pesquisa Datafolha, para o primeiro turno em Fortaleza. Ao todo, foram realizadas quatro rodada pelo instituto. O último cenário, divulgado em 25 de setembro, mostrou André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) empatados na liderança, com 27% e 25%, respectivamente.

Capitão Wagner (União Brasil) aparece na sequência com 17%, empatado tecnicamente com o prefeito José Sarto (PDT), que tem 15%.

Confira todas as pesquisas divulgadas no sábado para prefeito de Fortaleza:

Datafolha, contratada pelo O POVO : 5/10, sábado



: 5/10, sábado 100% Cidades, realizada com recursos próprios: 5/10, sábado



Quaest, contratada pela TV Verdes Mares: 5/10, sábado



Anza, contratada por RM Thenorio Desenvolvimento e Licenciamento de Programas Ltda/Innovate

Tecnologia: 5/10, sábado



Verita, realizada com recursos próprios: 5/10, sábado



AtlasIntel, contratada por Focus Poder: 5/10, sábado

Além destas, no domingo da eleição também será divulgada uma pesquisa do instituto Ideia, contratada pela FM Jangadeiro.

O POVO divulga pesquisa AtlasIntel Caucaia

Também neste sábado, a partir das 10 horas, o O POVO divulga pesquisa de véspera AtlasIntel para a Prefeitura de Caucaia. O município da Região Metropolitana de Fortaleza é o único, além da Capital, onde é possível que haja segundo turno.

Em Caucaia, quatro candidatos estão na disputa: Coronel Aginaldo (PL), Emilia Pessoa (PSDB), Naumi Amorim (PSD) e Waldemir Catanho (PT).

Eleição para prefeito de Fortaleza

As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorre em 6 de outubro. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno em Fortaleza, no dia 27 de outubro.

Há nove candidatos na disputa:

André Fernandes (PL), deputado federal

Capitão Wagner (União Brasil), ex-deputado federal



Chico Malta (PCO), advogado

Eduardo Girão (Novo), senador

Evandro Leitão (PT), deputado estadual

George Lima (Solidariedade), ex-deputado estadual



José Sarto (PDT), prefeito que tenta a reeleição

Técio Nunes (Psol), produtor cultural

Zé Batista (PSTU), operário da construção civil e sindicalista

Cenário da eleição

O prefeito Sarto busca a reeleição e a permanência do grupo político que chegou ao poder na prefeitura em 2013, com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).



Houve ruptura do bloco político em 2022, com PT e PDT em atrito na eleição para governador, na qual Elmano de Freitas foi eleito e Roberto Cláudio ficou na terceira colocação.

Na disputa deste ano, o PT lançou Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa.

Houve divisão também no bloco da direita, unidos até 2022. Este ano são candidatos André Fernandes, representante do bolsonarismo, Capitão Wagner, que representou os conservadores nas eleições majoritárias de 2016, 2020 e 2022, e ainda Eduardo Girão.

Há ainda mais três partidos de esquerda na disputa: o Psol, com Técio Nunes, o PCB, com Chico Malta, e o PSTU, com Zé Batista.



Fecha a lista de candidatos George Lima, do Solidariedade, de centro.