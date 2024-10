No penúltimo dia de campanha, Sarto demonstra confiança e crítica André e Evandro

Foto: FERNANDA BARROS SARTO fez caminhada no Antônio Bezerra

O prefeito e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), afirmou que está "seguro" de ser confirmado no segundo turno após a abertura das urnas de votação no próximo domingo, 6. A confiança do gestor municipal, porém, não tem sido refletida nas pesquisas de intenção de voto, que em sua maioria, o colocaram atrás numericamente de André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

Tendo em vista este cenário, O POVO questionou se Sarto poderia o resultado nas urnas poderia surpreendê-lo. "Surpreender não, já conto com isso, nós estamos todos seguros", garantiu o prefeito, demonstrando confiança. A declaração ocorreu na saída do bloco 12, entre as ruas ao entorno da Areninha do Antônio Bezerra, nesta sexta-feira, 4.

No penúltimo dia de campanha eleitoral antes do primeiro turno, Sarto caminhou ao lado apoiadores, enquanto seguia um carro de som, entre pessoas a pé e motociclistas. Todos estavam vestidos de amarelo. Alguns usavam o óculos de modelo juliet, enquanto outros entoaram as bandeiras da campanha do candidato e cantaram os jingles do pedetista.

Sobre como avalia a campanha até o momento, tendo em vista a proximidade do primeiro turno, Sarto disse que o período foi de "alegria", "esperança", e que eles defenderam o "projeto de amor para Fortaleza", além de citar as conquistas de sua gestão.

"Fortaleza é a maior economia do Nordeste, Fortaleza que é a melhor educação do Brasil, a capital que mais em investe jovens, esse é o projeto vencedor. Eu tenho certeza que o fortalezense, ao final do dia do domingo, vai considerar que nós temos muitas coisas a apresentar, muitas obras", completou.

O candidato ainda aproveitou para criticar André Fernandes e a afirmou que a população da cidade "não vai deixar a gente cair numa aventura de um jovem inexperiente que nunca administrou uma bodega, que é do gabinete do ódio, que persegue as mulheres".

Ele estendeu as crítica a Evandro Leitão, destacando que, para ele, o candidato petista é "covarde" e que "toda hora diz uma versão sobre o mesmo fato". "Leitão representa uma hegemonia que há dois anos atrás dia que ia fazer o Ceará três vezes melhor e tá fazendo Fortaleza três vezes pior", finalizou.