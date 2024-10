5 eleições para ficar de olho pelo Ceará

O jogo do poder no Estado é desenhado nas eleições municipais. Fortaleza tem a maior influência, mas há muitos municípios capazes de alterar o equilíbrio de forças no Ceará. O POVO selecionou cinco entre as mais relevantes disputas eleitorais para a política estadual. Em diferentes regiões, embates que envolvem personagens de destaque, negociações complexas e situações simbólicas. Eleições cujos resultados podem projetar novos protagonistas e marcar o declínio de personagens e grupos.

5. Iguatu

Uma das eleições mais disputadas e repletas de reviravoltas do Ceará. Tinha seis candidatos a prefeito, a maior quantidade depois da Capital, Fortaleza. Isso até a desistência de Rafael Gadelha (PSD), que era o candidato do prefeito Ednaldo Lavor (PSD). Com apoio do governador Elmano de Freitas (PT) concorre Ilo Neto, antigo adversário do PT que se filiou ao partido neste ano. Filho do ex-prefeito e deputado estadual Agenor Neto (MDB), é alvo de críticas dos outros candidatos quase como se fosse ele a situação municipal. Ao lançar a candidatura de Ilo, o PT descartou lançar o tradicional filiado Sá Vilarouca, que se filiou ao PSB para concorrer. Porém, perdeu aliados para Roberto Filho (PSDB), filho do ex-prefeito Roberto Costa, falecido durante o mandato. Também concorrem Capitão Helder (PL) e Augusto Correia (Mobiliza).

Por que ficar de olho: Iguatu é o principal município do Centro-Sul cearense. A montagem do palanque de Ilo envolveu atritos relacionados ao governismo estadual, em nome da base que ajudou a eleger Elmano e dá sustentação à administração.

4. Crato

É hoje o maior município cearense governado pelo PT, que tem o Governo do Estado e o Governo Federal. Com apoio do prefeito Zé Ailton Brasil (PT), o atual vice-prefeito André Barreto (PT) reuniu a maior aliança política do Ceará, com 17 partidos. Porém, o processo não foi tranquilo. O PT municipal havia escolhido o vereador Pedro Lobo como candidato, mas intervenção estadual reverteu a decisão. Então, o partido escolheu Lobo como vice de Barreto, em chapa pura. Mas, novamente a decisão foi revista e o vice indicado foi Leitão Moura (PSB), sogro do senador Cid Gomes. Lobo acabou contemplado ao ver aberta vaga para assumir como suplente na Assembleia. Pesquisa AtlasIntel divulgada pela Rádio O POVO CBN Cariri mostrou, em setembro, o opositor Dr. Aloísio (União Brasil) na liderança das intenções de voto. Concorre também Lucas Brasil (PSDB).

Por que ficar de olho: Crato é a terra do ministro Camilo Santana (PT). Tem relevância para a base governista. Uma eventual vitória é simbólica para Camilo. Mas, se a oposição vence, terá um emblema contra o principal líder governista.

3. Juazeiro do Norte

É talvez o principal teste de forças entre governo e oposição no Estado. A base aliada estadual está praticamente unificada em torno de Fernando Santana (PT). E as forças que se opõem ao governo Elmano de Freitas (PT) uniram-se em torno de Glêdson Bezerra (Podemos), prefeito e candidato à reeleição. Ele unificou na mesma coligação partidos que, em Fortaleza, lançaram as candidaturas de André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Eduardo Girão (Novo) e José Sarto (PDT). Pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta semana pela Rádio O POVO CBN Cariri, mostrou empate técnico entre eles.

Por que ficar de olho: Juazeiro do Norte é o maior município do Interior, e só por isso há grande simbolismo. O município, além disso, nunca reelegeu prefeito, e irá confirmar ou derrubar a escrita. Qualquer dos lados que vença terá um simbolismo importante.

2. Caucaia

Há quatro candidaturas de expressão. O prefeito Vitor Valim (PSB) decidiu não concorrer à reeleição e apoia Waldemir Catanho (PT), em costura com o governador Elmano de Freitas (PT). Foi um gesto em direção ao grupo da deputada federal Luizianne Lins (PT) — insuficiente para fazê-la se engajar na campanha petista em Fortaleza. Na base governista estadual e na oposição municipal, o ex-prefeito Naumi Amorim (PSD) está na disputa, com apoio de Domingos Filho (PSD). Conforme pesquisa AtlasIntel divulgada ontem pelo O POVO, os dois estão tecnicamente empatados na liderança. Logo atrás vem Emília Pessoa (PSDB), que tem apoio de forças relevantes da oposição local, como o grupo do vice-prefeito Deuzinho Filho (União Brasil) e o do ex-prefeito Zé Gerardo Arruda (PDT). O bolsonarismo é representado por Coronel Aginaldo (PL).

Por que ficar de olho: é o segundo maior município do Ceará e único além de Fortaleza a ter segundo turno. A relevância social e econômica atrai interesse político de personagens da política estadual, não necessariamente de Caucaia.

1. Sobral

O ciclo político que governa Sobral é o mais antigo no poder entre os grandes municípios cearenses. Completa 28 anos. Com oposição fortalecida em torno do deputado estadual e empresário Oscar Rodrigues (União Brasil), a base do prefeito Ivo Gomes (PSB) apostou em um nome de peso, a ex-governadora Izolda Cela (PSB), que deixou o cargo federal de secretária executiva do Ministério da Educação para concorrer na terra natal. A disputa mobiliza grandes forças e é marcada por tensão e episódios de violência e ameaças.

Por que ficar de olho: Sobral é o município mais importante da Zona Norte e símbolo da aliança que governa o Ceará há 18 anos, entre PT e o grupo Ferreira Gomes. Mais que isso, é a vitrine nacional da família, que impulsionou o projeto de ter Ciro Gomes (PDT) presidente da República. No momento de ruptura dentro do clã, uma vitória pode revigorar a experiência de poder, mas uma derrota pode dar sinais de decadência. Com reflexos para a política estadual.