O cenário das últimas pesquisas nas capitais

Foto: Mateus Dantas em 22/08/2019; Wilson Dias/Agência Brasil; Reprodução/Instagram@pablomarcalporsp Boulos, Nunes e Marçal estão empatados tecnicamente em pesquisa Datafolha

A véspera do 1º turno das eleições municipais 2024 foram recheadas de novas pesquisas de intenção de voto nas capitais brasileiras.

Em São Paulo, cidade mais populosa do País, a pesquisa Datafolha indica um cenário de empate triplo. Guilherme Boulos (Psol) aparece na liderança com 29% dos votos válidos, seguido pelo atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e pelo ex-coach Pablo Marçal (PRTB), ambos com 26%. Tabata Amaral (PSB) atingiu 11%, José Luiz Datena (PSDB), 4%, e Marina Helena (Novo), 2%.

A pesquisa entrevistou 2.052 pessoas presencialmente na capital paulista entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-05101/2024.

Em outra pesquisa na capital paulista, o instituto Quaest apontou cenário semelhante e ainda mais parelho. Nele, Boulos está com 29% dos votos válidos ante 28% de Nunes e 27% de Marçal.

A pesquisa Quaest foi realizada presencialmente com 2.400 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo, nos dias 4 e 5 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-01150/2024. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a pesquisa Datafolha indica um cenário de possível vitória do atual prefeito Eduardo Paes (PSD) já no primeiro turno. Paes aparece na liderança com 61% dos votos válidos. Alexandre Ramagem (PL) aparece em seguida com 24% e Tarcísio Mota (Psol) tem 7%.

Belo Horizonte



Em Belo Horizonte, a pesquisa Datafolha para prefeito mostra cenário ainda indefinido. Bruno Engler (PL) está com 26% dos votos válidos, Fuad Noman (PSD) tem 25% e Mauro Tramonte (Republicanos), 23%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Portanto, os três estão tecnicamente empatados. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-05500/2024.

Nordeste

No Nordeste, o cenário para parte das capitais é de vitória para alguns candidatos já no primeiro turno das eleições, de acordo com os números da pesquisa Quaest divulgados neste sábado.



No Recife, o levantamento mostra que o atual prefeito João Campos (PSB) poderá assumir o comando do município por mais quatro anos. Ele está na liderança com 77% dos votos válidos, enquanto Gilson Machado (PL) aparece em seguida com 12%. Daniel Coelho (PSD) e Dani Portela (Psol) têm 5% cada.

A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-04873/2024.

Em Salvador, o resultado é semelhante. O atual prefeito Bruno Reis (União Brasil) tem 74%, com chances de vencer no primeiro turno. Geraldo Júnior (MDB) tem 15% e Kleber Rosa (Psol), 10%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos para mais ou para menos e a pesquisa foi registrada com o número BA-06763/2024.

Em Maceió, JHC (PL) aparece com 77% dos votos válidos, seguido por Rafael Brito (MDB) com 16% e Lobão (Solidariedade) com 4%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número AL-01943/2024.