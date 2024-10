PSB de Cid e PT de Camilo saem com mais prefeituras no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES CID GOMES e Camilo Santana

A eleição de 2024 provocou uma reconfiguração de forças entre partidos e lideranças políticas no Ceará. Cidades-chave registraram mudanças de mãos e devem tomar novos rumos a partir de 1° de janeiro de 2025, quando os novos gestores tomarão posse. Entre as siglas que se destacaram nas urnas, está o PSB com mais prefeituras conquistadas: 65 prefeitos em 184 municípios. Na sequência, aparecem: PT, com 46 cidades; PSD e Republicanos, com 14 prefeituras cada; e o PP com 13 cidades no seu guarda-chuva.

O crescimento do PSB é significativo, já que em 2020 o partido tinha vencido em apenas oito cidades. A hipertrofia da sigla ocorreu na esteira da entrada do senador Cid Gomes (PSB), que trouxe consigo dezenas de prefeitos do seu grupo político. Embora o PSB seja o principal partido a eleger prefeitos no Ceará, Cid sofreu uma derrota dura e simbólica ao ver Izolda Cela (PSB) ser derrotada em Sobral, berço político da família Ferreira Gomes.

​

O PT, do ministro Camilo Santana (Educação), é outra força política que se consolida com o resultado eleitoral de 2024. Há quatro anos, o PT tinha vencido em 18 cidades e agora sagrou-se como segunda maior força entre os municípios cearenses. Além disso, conseguiu chegar ao 2° turno em Fortaleza e em Caucaia, maiores colégios eleitorais do Estado. Portanto, o número de prefeituras na conta do petismo ainda pode aumentar.

Somadas, as legendas têm 111 prefeituras, se consolidando como duas maiores forças dentre as que compõem o arco de alianças estadual liderado pelo PT, nas figuras de Camilo e do governador Elmano de Freitas (PT). Embora tenham se ampliado numericamente em relação a 2020, os partidos já estavam inchados na esteira de um racha interno no grupo do PDT cearense, que culminou em debandada de Cid e de dezenas de prefeitos cearenses.

O PDT havia sido o maior vencedor em 2020, com 67 prefeituras, agora tem apenas cinco municípios na conta. O encolhimento ocorre na esteira de uma sequência de desgastes internos no âmbito estadual, que culminaram em rompimento com o PT e com perda de quadros de peso das fileiras trabalhistas.

O resultado do pleito pode ser observado por outras angulações. O PSD, liderado pelo ex-vice-governador Domingos Filho, murchou e tem 15 prefeituras. Em 2020, a sigla havia registrado 27 prefeitos eleitos. Apesar disso, o PSD está na disputa do 2° turno em Caucaia, com o ex-prefeito Naumi Amorim liderando no primeiro turno. O MDB, do deputado Eunício Oliveira, foi outro que caiu em número de prefeitos, com nove eleitos neste ano; oito a menos do que há quatro anos.

Já o Republicanos, presidido estadualmente pelo ex-senador Chiquinho Feitosa, mostrou força chegando a 14 prefeituras neste ano. Chiquinho faz parte do grupo governista no âmbito estadual e teve saldo positivo neste pleito. Em 2020, quando o partido era liderado por outro grupo, havia feito somente duas prefeituras no Estado.

Principal partido de oposição ao petismo nacionalmente, o PL não elegeu representante para prefeituras cearenses no primeiro turno. No entanto, largou na frente em Fortaleza, onde André Fernandes (PL) obteve 40,20% dos votos e disputará o segundo turno contra Evandro Leitão (PT), que teve 34,33% dos votos. O segundo turno na Capital ocorre no próximo dia 27.