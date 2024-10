André Barreto vence e PT se mantém na prefeitura do Crato

Foto: Elizângela Santos/Divulgação André Barreto e Doutor Leitão comemoram vitória na Praça Siqueira Campos, no Crato, Ceará. 06.10.24.

André Barreto, do Partido dos Trabalhadores, foi eleito para o cargo de prefeito do Crato, no Cariri, para os próximos quatro anos. Apoiado por Zé Ailton, atual prefeito do município e de quem foi vice-prefeito, Barreto teve 48,74% de votos, totalizando 37.092 dos votos válidos.

Dr. Aloísio (União Brasil), por outro lado, perdeu com 46,97%, somando 35.747 de votos válidos. O candidato do partido teve o apoio do ex-ministro da Fazenda e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) e do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT). Aloísio era o favorito à prefeitura do Crato, conforme indicou análise feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, em 30 de setembro.

O terceiro candidato era Lucas Brasil (PSDB), que alcançou somente 4,29% de votos consultados, um conjunto de 3.268 votos válidos. A apuração de Brasil foi a única que seguiu de acordo com o que foi previsto pelo Paraná Pesquisas. Os dados apontavam para 5,8% de votos válidos para o candidato do PSDB.

No entanto, o estudo do Paraná Pesquisas pressupunha vitória de Dr. Aloísio (União) com 46,3%, seguido por André Barreto (PT) com 36,1%. Branco/Nenhum/Nulo 5,9% e Não sabe/Não responderam 5,9% também, segundo números da pesquisa estimulada. Já a pesquisa espontânea apontava também para a vitória de Dr. Aloísio, mas com 29,5%, 20% para André Barreto e 1,4% para Lucas Brasil.

A pesquisa AtlasIntel, contratada pelo O POVO, previa também vitória de Dr. Aloísio com 48,8% das intenções de voto. Publicada em 19 de setembro, a análise indicava o segundo lugar para André Barreto, com 41,6%, e Lucas Brasil (PSDB) com 4,2%.

André Barreto usou o perfil na rede social Instagram para comemorar a vitória inesperada. "Eu quero agradecer de coração a cada irmão e irmã cratense que nos deram essa vitória nas urnas. Fizemos uma campanha linda, com propostas, com propósito e com a certeza de que podemos sim, fazer muito mais pelos cratenses!”, escreveu na legenda da publicação.

"Contem comigo e com o Dr. Leitão (vice) para fazer muito mais por cada um de vocês! Fomos eleitos para cuidar das pessoas e trabalhar forte por um Crato cada vez mais forte, desenvolvido e com justiça social. É isso que vamos fazer!”, finalizou o prefeito eleito do Crato. Além disso, Barreto e seu vice aproveitaram para irem às ruas do Crato, onde comemoram junto da população local na praça Siqueira Campos.

Barreto dá prosseguimento ao ciclo do PT no poder executivo cratense. Anteriormente, Zé Ailton se manteve na prefeitura por oito anos, sendo eleito em 2016 pelo PDT e reeleito em 2020 pelo PT. Em ambas as eleições, André foi seu vice.

Além de se manter no executivo cratense, o PT foi o grupo à frente das cinco maiores coligações formadas no Estado para eleições de 2024. A maior delas está em Crato, a 538 km de Fortaleza. André Barreto (PT) teve consigo maior aliança do Ceará em número de partidos. São 17 legendas reunidas, incluindo duas federações. Uma na qual está o próprio PT e ainda PCdoB e Rede. E a Psol/Rede.