André se afasta de Bolsonaro, mas não de discurso anti-PT

O "improvável" André Fernandes (PL), como ele próprio se definiu, avança ao segundo turno em primeiro lugar na corrida eleitoral para prefeito de Fortaleza. Superando forças de máquinas, o candidato se prepara para encarar Evandro Leitão (PT) nas urnas no dia 27 de outubro. André deixa para trás o atual gestor, José Sarto (PDT) e o antigo aliado Capitão Wagner (União).

Nos braços dos apoiadores, empolgando a militância com jingles contra o candidato do PT, Fernandes coloca-se na briga com uma vantagem para enfrentar o adversário, que é apoiado pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

"Eu só tenho gratidão ao povo de Fortaleza. Gratidão por ter me colocado em primeiro lugar. Eu que lá atrás era chamado de improvável pelos políticos que estão aí. O improvável terminou em primeiro lugar, mas não é graças a mim, é graças ao povo de Fortaleza. Agradeço a Deus que nos deu força, vigor e coragem de estar aqui, e sabedoria, acima de qualquer coisa", afirmou em entrevista coletiva realizada no seu comitê após o resultado.

André Fernandes teve 562.305 votos, o equivalente a 40,20%. Já Evandro Leitão foi votado por 480.174 fortalezenses, pontuando 34,33% dos votos válidos.

Embora o segundo turno em Fortaleza coloque frente a frente candidatos do PL e PT, o que, na prática, simboliza polarização política entre Bolsonaro e Lula, André não citou o ex-presidente em nenhum momento no seu discurso. Pelo contrário, afastou-se de uma disputa das forças dos tais "padrinhos".

"Essa disputa não é de Lula versus Bolsonaro, não é de direita versus esquerda, não é apenas PL versus PT, essa disputa é os mesmos de sempre contra nós, eu André Fernandes e o povo de Fortaleza", disse ao ser questionado sobre tal cenário.

Mesmo que o ex-presidente seja figura discreta na campanha de André, o candidato declarou que Bolsonaro deve participar, sim, no segundo turno, mas o foco é o povo, mostrando que continuará com o tom mais moderado que garantiu sua vitória no primeiro turno.

"Ele (Bolsonaro) deve participar também, mas o ponto principal é o povo de Fortaleza. Não existe político A, ou B, quem vai mudar Fortaleza é o povo, é a periferia de Fortaleza, são os bairros de Fortaleza, que é quem tem sido o nosso principal foco durante toda a pré-campanha e campanha", afirmou.

E se foi essa versão moderada que garantiu a vantagem para o segundo turno, assim será sua postura para conseguir a vitória. "A estratégia é a mesma. Continuar mostrando que nós temos o povo de Fortaleza, e qualquer apoio que vier para o nosso lado nesse segundo turno será muito, muito, bem-vindo", apontou, já sinalizando possíveis alianças.

Se, por um lado, André não encarnou um discurso totalmente bolsonarista. Por outro, não deixou de lado a sua campanha anti-PT."O que não podemos deixar acontecer é que o mal maior, chamado PT, vença essas eleições", completou.