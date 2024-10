Aquiraz e Eusébio seguem com influência política de Acilon

Foto: Davi Mota/Especial O POVO Dr. Júnior é eleito prefeito de Eusébio

As eleições municipais de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), encerram sem grandes surpresas. José Arimateia Lima Barros Júnior, conhecido como Dr. Júnior, foi eleito com 80,96% dos votos.

Formado em Medicina, ele faz parte do Partido Republicano Democrático (PRD) e já esteve no cargo entre 2013 e 2016. O opositor, Dr. Mauro (União Brasil), obteve 19,04% dos votos.

“O sentimento é de alegria, de satisfação, de dever cumprido em ter feito uma campanha limpa, uma campanha propositiva, sem precisar denegrir a imagem de ninguém”, disse Dr. Júnior ao O POVO na manhã de domingo, 6, depois de votar na Escola Municipal de Ensino Infantil Adelino Bezerra.

Ele estava acompanhado da vice, Tamara Holanda (Democrata Cristão), e do atual prefeito do município, Acilon Gonçalves (PL), também tio e aliado dele.

O resultado das urnas aponta a influência de Gonçalves, que mencionou a pretensão de seguir auxiliando gestores cearenses com o fim do mandato em 2024. Mesmo com a intenção de continuidade, o prefeito disse que não deve sair do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Quero falar da felicidade que tive visitando as pessoas e sabendo que, em 20 anos, nós melhoramos a vida do município. A minha perspectiva futura é trabalhar tanto no Eusébio como em outras cidades, dando consultoria e mostrando como fazer saúde e segurança”, desenvolveu Acilon.

O político também é pai do prefeito de Aquiraz, Dr. Bruno Gonçalves (PRD), reeleito com 85,79% dos votos; esposo da deputada estadual Marta Gonçalves (PL) e sogro de Carla Ibiapina, conhecida como Carla “do Acilon”, eleita vereadora em Fortaleza com 9.413 votos.

O panorama de Aquiraz, inclusive, também já havia sido previsto por Bruno durante a votação na Escola Plácido Castelo, situada no bairro Tapera, um dos maiores polos do município. Com 48.113 votos, derrotou Jair Silva (PT) e Perito Paulo Sérgio (Novo) com chapa construída ao lado de Humberto Beserra (Democracia Cristã).

Em entrevista ao O POVO na manhã de domingo, 6, ele confirmou que a expectativa é a “melhor possível” e afirmou a intenção de construir alianças na Câmara de Vereadores. O prefeito também citou a relação com o governador Elmano de Freitas (PT) .

“Elmano é um amigo, que foi deputado estadual comigo e eu tenho certeza que vai ser um grande parceiro para que a gente possa fazer que a gestão 2025 - 2028 de Aquiraz seja a melhor de todas da história do município. A ideia é formar uma grande base de sustentação politica no município”. (Colaborou Lillian Santos e Wilnan Custódio)