Aracati terá sua 1ª gestão nas mãos de mulheres

Foto: Reprodução Redes Sociais Prefeito Bismarck Maia e seus filhos junto à prefeita eleita de Aracati, Roberta Cardoso e a vice, Ana Mello

Aracati, a 147 km de Fortaleza, terá sua primeira gestão municipal protagonizada por mulheres. Com 57,20% dos votos, Roberta Cardoso, a Roberta de Bismarck (Podemos), foi eleita prefeita junto à vice Ana Mello (Podemos). Ambas foram titulares de pastas no Município durante a gestão do atual prefeito, Bismarck Maia (Podemos). Oposição era feita por Caetano (Republicanos), que ficou com 42,80% dos votos.

No Município, três mulheres lideraram os votos para ocupar vagas na Câmara: Ilda (Podemos), Sabrina Cardoso (Podemos) - irmã de Roberta - e Lúcia Helena (PP).

Roberta tem histórico no Município como vereadora e foi secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, além de chefe de Gabinete. "Quando eu perdi meu pai, quem me acolheu foi ele. Foi com o prefeito Bismarck Maia que aprendi tudo o que sei sobre administração pública. Eu via nos olhos do meu pai um brilho pela mudança do Aracati e Deus me colocou no caminho desse homem, que mudou essa Cidade. Eu me comprometi a seguir em frente e nesse caminho", afirmou a prefeita eleita.

Ana Mello foi secretária de Educação do Município e dedicou a vitória da chapa ao filho. "Diogo sempre sonhou com um Aracati melhor e agora estamos aqui". Tanto ela como Roberta destacaram, nos discursos de vitória, a atuação dos dois filhos de Bismarck: o deputado federal Eduardo Bismarck e o deputado estadual Guilherme Bismarck, ambos filiados ao PDT, partido que Bismarck deixou para assumir a presidência do Podemos no Ceará.

"Essa eleição resulta disso, fazer junto com o povo aquilo que é preciso para que esse povo se sinta orgulhoso da sua terra", afirmou Bismarck.