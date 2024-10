Átila se torna 1º prefeito reeleito de Maranguape

Atual prefeito de Maranguape, a 27 km de Fortaleza, Átila Câmara (PSB) conseguiu um feito histórico nas eleições municipais e teve o mandato renovado por mais quatro anos para o comando administrativo do município no primeiro turno. Com 73,99% dos votos, ele se tornou o primeiro mandatário a ser reeleito na cidade.

Com Gurgel Neto (Partido Verde) como vice, ele conseguiu 46.254 votos contra os 16.258 votos de Samara Bezerra Cordeiro, ex-secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social. Desde 1997, quando foi permitida a reeleição, Maranguape não havia registrado qualquer histórico de gestão reeleita. Átila comemorou o marco em celebração realizada na Praça da Guabiraba na noite de domingo, 6.

"Um povo que não se vende aos milionários, que não aceita a violência. Foi esse povo que deu a mim e ao Gurgel Neto, que está aqui pertinho, a maior vitória da história de Maranguape", exclamou. Aplaudido pelos eleitores, Átila afirmou que o resultado da votação é uma mensagem direta dos cidadãos e agradeceu a adesão durante o período de campanha eleitoral.

"Todo voto foi importante e o meu agradecimento é a vocês, que fizeram essa campanha. Essa resposta do povo foi clara, essa resposta do povo foi soberana. É isso que o povo espera dessa vitória: humildade, trabalho, pé no chão e amor à nossa cidade. Hoje é uma noite que não devia acabar".

A atual campanha de Câmara foi definida por Cid Gomes como uma "das maiores apostas do PSB", sigla comandado por Eudoro Santana, pai do ministro Camilo Santana (PT), para as eleições de 2024.

De acordo com a fala, realizada durante o evento de pré-candidatura em maio, o investimento tem a pretensão de colocar Maranguape "de volta entre os grandes" do Ceará. Com trajetória política iniciada em 2008 como vereador, Átila também foi prefeito da cidade no período de 2013 a 2016 (Colaborou Iara Costa)