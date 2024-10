Barbalha reelege Guilherme Saraiva como prefeito

Foto: Anderson Duarte/Divulgação Guilherme Saraiva e Vevé Siqueira comemoram vitória em Barbalha, Ceará. 06.10.24. Eleições Municipais 2024

Guilherme Saraiva (PT) foi reeleito em Barbalha, confirmando as previsões das pesquisas realizadas durante a campanha. O candidato do Partido do Trabalhadores vai para o segundo mandato, tendo contabilizado 58,19% (23.970) dos votos válidos, ultrapassando o concorrente Antônio Neto do PSDB que conseguiu 41,81% (17.220) dos votos. Os votos nulos somaram 3,98% (1.747) e brancos totalizaram em 2,29% (1.006). A diferença do resultado que definiu a vitória de Guilherme Saraiva (PT) foi de 6.750 votos.

Saraiva apareceu liderando a última pesquisa do Instituto Pesquisa Paraná, com 59,7%. Já para Antônio Neto, às intenções de voto somavam 27,8%. O estudo foi feito entre os dias 24 e 27 setembro, com amostra de 580 eleitores, o que garantiu 95% de grau de confiança, para uma margem de erro de aproximadamente 4,2 para os resultados gerais.

O prefeito celebrou a vitória através de uma publicação nas redes sociais. “Vencemos, Barbalha. Essa vitória é de cada um de vocês, que acreditaram, lutaram e caminharam ao nosso lado. O apoio de vocês fez a diferença e nos trouxe até aqui”, escreveu na legenda do vídeo. “Agora, com ainda mais força e união, vamos continuar trabalhando por uma Barbalha melhor e mais forte para todos! Muito obrigado, de coração!”, finalizou Guilherme.

Em mais uma disputa polarizando direia e esquerda, Saraiva teve apoio de Camilo Santana (PT), ministro da Educação, e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Já o concorrente Antônio Neto (PSDB) teve o apoio do União Brasil, partido presidido por Capitão Wagner, candidato a prefeito de Fortaleza, e o PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro.