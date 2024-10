Câmara Municipal de Fortaleza tem 39% de renovação e PDT como maior bancada

Foto: FÁBIO LIMA Entre novatos e velhos conhecidos, CMFor terá 17 novos parlamentares

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) contará, a partir de fevereiro de 2025, com 17 novos parlamentares, o que representa uma renovação de 39% das 43 cadeiras da Casa. Entre os novos vereadores eleitos, estão "velhos conhecidos", como Marcelo Mendes (PL) e Bá (PSB). Mas também caras novas, como Bella Carmelo (PL), Mari Lacerda (PT) e Apollo Vicz (PSD).

A maior bancada seguirá sendo do PDT, apesar de encolher quatro cadeiras, o partido elegeu oito vereadores. Seis já tinham mandato: Gardel Rolim, presidente da Casa, Paulo Martins, vice-presidente, Adail Júnior, Kátia Rodrigues, PP Cell, Kátia Rodrigues e Luciano Girão. Os novatos Jânio Henrique e Marcel Colares completam a lista.

O PL de André Fernandes elegeu cinco, dois a mais do que o partido tem hoje. Priscila Costa foi a candidata a vereadora mais votada da cidade. Bella Carmelo, com expressiva votação. Julierme Sena, Inspetor Alberto e Marcelo Mendes completam a lista.

O PSD, que saiu da janela partidária com a segunda maior bancada da CMFor, também encolheu. Bruno Mesquita e Eudes Bringel mantiveram suas cadeiras, enquanto a causa animal ganhou representantes na Câmara, Erich Douglas e Apollo Vicz.

O PT, antes com três parlamentares, agora tem quatro. Aglaylson, Professora Adriana Almeida, Mari Lacerda e Júlio Brizzi representarão o partido de Evandro Leitão no parlamento municipal na próxima legislatura. Avante e PRD ficaram com três parlamentares cada, no primeiro, apenas reeleições, Emanuel Acrízio, Ana Aracapé e Pedro Matos seguem na Casa.

O PRD, fruto da fusão do PTB e do Patriota, reelegeu Michel Lins e ganhou novos representantes, Chiquinho dos Carneiros e Aguiar Toba. Outros seis partidos tiveram dois parlamentares cada. A federação PSDB/ Cidadania manteve as cadeiras de Jorge Pinheiro e Professor Enilson. Pelo PSB, Léo Couto foi eleito e Bá retorna à CMFor.

O Republicanos, partido de Ronaldo Martins, vereador mais votado em 2020, reelegeu o próprio Ronaldo e conseguiu uma cadeira a mais do que tem hoje, a de Benigno Júnior, ex-secretário executivo da regional 7. O PP, que em 2020 elegeu dois vereadores e após a janela partidária deste ano ficou sem representação na Casa, volta a ter dois, Irmão Léo e Marcos Paulo.

O Psol continua com Gabriel Biologia, segundo vereador mais votado da cidade, e Adriana Gerônimo. Enquanto o União Brasil ganha uma nova cadeira, Márcio Martins segue na Casa e Soldado Noelio volta à Câmara após quatro anos. Germano He-Man continua na Câmara, o vereador foi reeleito pelo Mobiliza. Da mesma forma Wellington Sabóia, agora no Podemos.

O Agir, que tem hoje Veríssimo Freitas como representante na Casa, continua com uma cadeira. O mandato muda de mãos, Luiz Paupina foi o eleito. No Democracia Cristã, Carla do Acilon foi eleita e fez o partido ganhar uma vaga. Ela é esposa de Bruno Gonçalves, prefeito reeleito de Aquiraz, e nora de Acilon Gonçalves, prefeito de Eusébio.