Camilo Santana provoca André Fernandes: "Mostre o Bolsonaro"

Foto: FCO FONTENELE O ministro Camilo Santana, o candidato Evandro Leitão e o governador Elmano de Freitas em ato na noite desse domingo, 6, após apuração

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) afirmou que André Fernandes (PL) "escondeu" Jair Bolsonaro durante a campanha de primeiro turno e pediu para que o deputado federal mostre o ex-presidente no segundo turno. O ex-governador participou do ato de comemoração de Evandro Leitão (PT), que enfrentará o bolsonarista no dia 27 de outubro.

O ministro antecipou a vinda do presidente Lula no próximo sábado, 12, para apoiar o candidato do PT.

"Não era uma eleição fácil. Lembrando que o Evandro começou em último lugar dos quatro candidatos mais competitivos. Nós vamos começar na semana que vem. Dia 12, quem vai estar aqui para fazer a campanha do Evandro é o Lula, aqui em Fortaleza. Nós vamos fazer, agora, um balanço das eleições municipais do Ceará. O nosso partido e os partidos aliados do Evandro, nós fizemos mais de 90% dos municípios de prefeito e prefeita do Ceará. Vamos para o segundo turno nas duas maiores cidades, em Fortaleza e em Caucaia, com Catanho. Portanto, nós só temos que agradecer e agora é arregaçar as mangas", disse.

Em seguida, o ex-governador do Estado afirmou que o embate no segundo turno seria contra "o projeto do Bolsonaro", em referência a Fernandes, e demonstrou confiança na vitória de Evandro. Camilo ainda desafiou o deputado federal a "mostrar Bolsonaro", afirmando que o candidato do PL teria "escondido" o ex-presidente na campanha de primeiro turno.

"Não tenho dúvida, nós vamos ganhar essa eleição no segundo turno aqui em Fortaleza. Eu quero é que o André Fernandes mostre a cara e mostre o Bolsonaro aqui em Fortaleza", continuou.