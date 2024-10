Das nove capitais do nordeste, cinco definiram eleição no 1º turno

Foto: Wilson Castro JOÃO Campos é reeleito e bate recorde histórico de votos em Recife

O candidato João Campos (PSB) venceu a disputa para a prefeitura de Recife (PE), com 78,11% dos votos válidos. Ao final da apuração, o prefeito reeleito havia batido um recorde na cidade: é a primeira vez que um candidato eleito recebe mais de 725 mil votos. Gilson Machado (PL) ficou em segundo lugar, com 13,9% dos votos válidos.

João Henrique de Andrade Lima Campos (PSB) nasceu no Recife, é solteiro, tem 30 anos e formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco. O prefeito reeleito tem a política pernambucana no sangue. É neto do ex-governador Miguel Arraes (1916-2005), que governou Pernambuco em três ocasiões, e filho do ex-governador Eduardo Campos (1965-2014), que comandou o estado por um mandato.

Durante toda a campanha eleitoral, pesquisas de intenção de voto mostravam João Campos com liderança tranquila entre os candidatos.

A carreira política no estado começou em 2016, quando passou a ocupar a chefia de gabinete do governador pernambucano Paulo Câmara. Em 2018, conquistou o primeiro cargo eletivo ao ser o candidato mais votado para deputado federal na história de Pernambuco, com 460.387 votos.

Em 2020, três dias após completar 27 anos, João Campos foi eleito o prefeito mais jovem da história do Recife, sendo reeleito neste 6 de outubro.

O vice na chapa de Campos é Victor Marques (PCdoB).

O candidato Eduardo Braide (PSD) venceu a disputa para a prefeitura de São Luís (MA), com 70,05% dos votos válidos. Duarte (PSB) ficou em segundo lugar, com 22,94% dos votos válidos.

Eduardo Salim Braide tem 48 anos, do PSD, e é o atual prefeito da capital do Maranhão e conquistou a reeleição neste domingo (6). Ele já ocupou o cargo de deputado estadual em dois mandatos consecutivos, entre 2011 e 2019. Foi eleito deputado federal em 2018, assumindo em 2019. Mas, em 2020, Braide licenciou-se do mandato na Câmara para concorrer às eleições para a prefeitura, da qual saiu vitorioso.

O candidato JHC (PL) venceu a disputa para a prefeitura da Maceió, com 83,25% dos votos válidos. Rafael Brito (MDB) ficou em segundo lugar, com 12,74% dos votos válidos. Foram apurados 100% das urnas.

Atual prefeito de Maceió, João Henrique Holanda Caldas, o JHC, do PL, foi eleito com a bandeira da continuidade ao projeto iniciado na primeira gestão que, segundo ele próprio, "resgatou o orgulho do maceioense pela cidade".

Em 2020, renunciou ao mandato na Câmara dos Deputados para assumir a cadeira do executivo municipal. JHC, que tem como vice na chapa o senador Rodrigo Cunha (Podemos), tem no currículo dois mandatos como deputado federal e um na assembleia estadual de Alagoas.