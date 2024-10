Emília fala em "lágrimas" e "coração apertado"

Fora dos 2º turno em Caucaia após ficar apenas oito votos atrás de Waldemir Catanho (PT), a candidata do PSDB Emilia Pessoa lamentou o resultado após a apuração. Havia previsão de que a tucana concederia entrevista na noite de ontem, mas a coletiva foi cancelada depois do fechamento das urnas.

Nas redes sociais, Emília lamentou ficar fora do 2º turno por uma margem apertada de votos. "Me despeço dessa dura eleição com o coração bem apertado... e sabendo que até para ser forte, eu preciso deixar as lágrimas caírem no meu rosto. Deixar que elas percorram a minha alma na tentativa de aliviar o cansaço... especialmente para encher-me da graça de Deus e perceber, mesmo num momento como esse agora, o que há de mais precioso nessa minha missão: Caucaia, foi tudo por amor, e com amor! E sempre será!" postou a tucana nas redes sociais.

Mais cedo, durante a votação, Emília Pessoa comentou sobre as dificuldades que Caucaia enfrenta e destacou a confiança no resultado. "Já enfrentei muitas intimidações políticas, inclusive violência, especialmente quando nos colocamos em evidência no cenário político. Mas estou muito confiante, emocionada e, acima de tudo, grata a Deus", disse. (João Marcelo Sena)