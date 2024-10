Evandro enfatiza padrinhos e busca novas alianças

Foto: Fco Fontenele Evandro Leitão comemora ida ao segundo turno das eleições em Fortaleza

Evandro Leitão desembarcou no PT de Lula, Camilo Santanae Elmano de Freitas há menos de um ano e, nesse domingo, 6, rumou ao segundo turno na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. A decolagem teve como pilotos os padrinhos políticos e um arco de alianças grande, que deram combustão para, agora, o recém-companheiro buscar nomes antes opositores como José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União Brasil).

"Primeiro, a gente tem que deixar bem claro que a disputa agora é contra a extrema-direita, é contra o bolsonarismo na nossa Capital", iniciou. "Portanto, é nesse sentido que nós iremos, a partir de amanhã, em busca dessas pessoas, dessas lideranças que possam vir a se juntar conosco para que a gente possa ter uma Fortaleza, nos próximos quatro anos, cada vez melhor", disse, e ao ser questionado se isso o planoincluiria Sarto e Wagner, Evandro respondeu que "claro".

Se a captação do petista mira em adversários ferrenhos do primeiro turno, ela deixa em aberto a busca pela ex-prefeita e deputada federal, Luizianne Lins (PT). "Eu já a procurei em algumas oportunidades. Caucaia também terá segundo turno com Waldemir Catanho (PT). Então, eu acredito que eu tenho aqui as maiores lideranças que estão do meu lado: presidente Lula, ministro Camilo, governador Elmano, os maiores partidos estão conosco, então, o meu foco será nós reiniciarmos a campanha", ponderou Evandro.

Até chegar a 34,33% dos votos, representados por 480.174 eleitores, nesse primeiro turno, o petista disputou internamente contra a correligionária apossibilidade de despontar como candidato ao Paço Municipal pelo PT. Desde então, ela dedicou esforços ao aliado de longa data no segundo maior colégio eleitoral, que também pleiteará o segundo turno.

Com os frutos desse percurso, que dá ao PT a possibilidade de concorrer a um segundo turno após 12 anos, Evandro Leitão se apresentou grato à militância no Comitê Central, localizado na avenida Washington Soares, em Fortaleza. O local estava cheio, mas não como no dia da inauguração. Fato que não impediu brilhar os olhos de Camilo Santana com o desempenho do companheiro. Para o ministro, o saldo é positivo aose elucidarcontra quem o partido concorreu.

"Vejam que foram candidatos muito competitivos. Estamos falando de um Capitão Wagner que esteve no segundo turno ao longo as últimas eleições em Fortaleza, sempre favorito, e estamos falando de um prefeito com mandato eletivo atual. O Evandro tirou quase três vezes o voto do atual prefeito na capital cearense, começou em último lugar entre os quatro candidatos echega despontando juntamente com André Fernandes", resumiu o ministro da Educação.

Elmano, por sua vez, reforçou que o inimigo em comum pesa ainda mais sobre o cenário acirrado, quereplicou a polarização nacional em Fortaleza. "Agora, é a segunda etapa da maneira mais clara que essa eleição podia ter, porque, de um lado, está o time de Lula, Camilo e Evandro, do Minha Casa Minha Vida. O outro lado, o nosso adversário, acabou com o Minha Casa Minha Vida, que foi o Jair Bolsonaro (PL) quando governou o Brasil", afirmou o governador, citando também o programa Pé-de-Meia.