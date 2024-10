Fortaleza, a capital da polarização entre PT e PL

Foto: Aurélio Alves/Fco Fontenele André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) se enfrentarão no segundo turno das eleições, no dia 27 de outubro

Fortaleza está entre as duas capitais do Brasil, e a única do Nordeste, em que a polarização entre PT e PL foi registrada e seguirá para o segundo turno das eleições. Com a apuração completa das urnas, a escolha do próximo prefeito da quarta maior capital do País será decidida em um embate entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

Fernandes registrou 40,20%, equivalente a 562.305 votos, enquanto Leitão atingiu 34,33%, com 480.174 votos. Em uma campanha eleitoral marcada pela troca de ataques entre os postulantes, o segundo turno será definido entre os dois candidatos que menos se enfrentaram de forma direta.

Filiado em 2023 ao Partido dos Trabalhadores, Evandro foi escolhido, em abril, como o nome da legenda em uma disputa interna contra a ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins (PT), que pouco apareceu na campanha do colega de partido e focou no cenário em Caucaia, em apoio ao candidato Waldemir Catanho (PT).

A campanha de Evandro buscou destacar os apoios dos principais nomes do partido, trazendo a imagem do presidente Lula, que chegou a visitar a Capital em apoio ao candidato, o governador Elmano de Freitas e o ministro da Educação Camilo Santana, que tirou férias do MEC para apoiar a candidatura do petista. Com o lema “Juntos somos mais fortes”, a candidatura buscou evidenciar essas alianças e a harmonia entre o poderes federal, estadual e, caso eleito, municipal.

Em contraste, André Fernandes não utilizou tanto o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um dos principais nomes da legenda. A única passagem de Bolsonaro em Fortaleza durante a campanha foi em agosto, em motocarreata promovida por Fernandes. Na pré-campanha, em abril, o ex-presidente veio a Capital para o lançamento da candidatura do deputado federal. No resto da campanha, André não trouxe a imagem de Bolsonaro e chegou a ser acusado de “esconder” o ex-presidente.

Comemoração de Andrá Fernandes no comitê com apoiadores. Crédito: AURÉLIO ALVES

A candidatura de Fernandes também contou com o apoio dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL), que visitou Fortaleza para a inauguração do comitê da vereadora eleita Bella Carmelo, e Nikolas Ferreira (PL), que também marcou presença em evento de campanha de André no bairro Conjunto Ceará.

André Fernandes, de 26 anos, é o mais jovem entre os candidatos na disputa à Prefeitura de Fortaleza e, antes de adentrar o cenário político, era youtuber. Em determinado ponto da campanha, os vídeos antigos do deputado chegaram a ser resgatados por José Sarto e Capitão Wagner para direcionar acusações contra o candidato.

Sarto e Wagner ficaram em terceiro e quarto lugar na disputa, respectivamente. O atual prefeito atingiu 11,75% dos votos válidos e é o primeiro da história de Fortaleza a não ser reeleito, retirando o PDT do comando da gestão municipal após 12 anos. Sarto também teve a maior arrecadação entre as campanhas e terminou o primeiro turno com pouco mais de R$ 17 milhões arrecadados.

Na noite deste domingo, o comitê do pedetista estava vazio e, até o fechamento desta página, Sarto ainda não havia se pronunciado sobre o resultado nas urnas.

Capitão Wagner, do União Brasil, teve 11,40% dos votos válidos. Essa é a terceira derrota do candidato em eleições para prefeito: 2016 e 2020, além do revés em 2022 na disputa para o Governo do Estado. Apesar dos resultados anteriores desfavoráveis, essa é a primeira vez que o candidato fica em silêncio após perder uma disputa eleitoral.

O comitê do candidato também não teve movimentação nesta noite. Wagner não falou pessoalmente com a imprensa, mas divulgou uma nota lamentando o resultado e informando que, após campanha intensa, dedicará os próximos dias à família.

Outra capital em que a polarização entre PT e PL foi registrada é Cuiabá, onde Abilio (PL) e Lúdio (PT) irão se enfrentar em segundo turno após registrarem 39,61% e 28,31% dos votos válidos, respectivamente.