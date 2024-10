Glêdson Bezerra quebra tabu e é o primeiro prefeito reeleito de Juazeiro do Norte

Foto: JORGE VITOR/ESPECIAL PARA O POVO GLÊDSON Bezerra comemora vitória em Juazeiro do Norte

Pela primeira vez, um prefeito foi reeleito em Juazeiro do Norte, município localizado na região do Cariri. Glêdson Bezerra (Podemos) superou a “profecia de Padre Cícero” e venceu as eleições com 53,23% dos votos, nesse domingo, 6. Desde 1997, quando foi permitida reeleição, nunca um gestor governou por oito anos seguidos o município distante 527,57 km de Fortaleza.

O maior adversário do gestor, na campanha, foi o deputado estadual Fernando Santana (PT), apoiado pelo ministro da Educação, Camilo Santana e pelo governador Elmano de Freitas, ambos do PT. Camilo tem grande influência no Cariri, região onde nasceu e iniciou sua carreira política. Os apoios, no entanto, não garantiram a vitória e Fernando obteve 45,21% dos votos. Sued Carvalho (UP) alcançou 1,47% e Lino Alves (PCO), 0,10%.

Os resultados das urnas, em Juazeiro, só começaram a ser divulgados às 18h15min, mas antes do primeiro voto sair no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o clima na cidade antecipava os resultados.

Glêdson Bezerra votou com a família Crédito: LUIZ QUEIROZ/ESPECIAL PARA O POVO

No comitê do atual prefeito, a movimentação foi intensa. Pouco após o início da apuração, apoiadores vestidos de verde, cor da campanha de situação, já comemoravam a vitória, com base em resultados parciais de boletins de urna. As pessoas aguardavam Glêdson, que apareceu às 18h48min. Com a chegada, a comemoração foi generalizada.

Minutos depois, o TSE confirmou a vitória do gestor, informação que apenas concretizou o clima há muito já iniciado. Começou, então, a organização de uma carreata da vitória.

“Eu vou parar depois, mas eu quero agradecer do fundo do meu coração pelo o que fizeram”, disse Glêdson, via redes sociais, em cima de um carro, em meio à carreata. “Hoje é um dia que vai ficar marcado pelo resto da minha vida, na história. Vou trabalhar muito mais por vocês”, completou o prefeito.

O clima na oposição também foi antecipado. Fernando Santana mandou fechar o comitê às 18h30. Apoiadores no local foram dispersados. O petista vinha em uma crescente nas pesquisas, mas não conseguiu se eleger.



A vitória de Glêdson tem impacto não apenas pela reeleição inédita, mas pelo simbolismo de alianças políticas mais amplas. Juazeiro contou com um dos quadros mais marcantes de aliados e opositores ao Governo do Estado.

Na coligação do prefeito Glêdson Bezerra, apenas o Podemos, partido dele, integra o bloco de alianças do governismo a nível estadual. De resto, as coligações se repetem: quem apoia o governo do Estado apoiava Fernando, enquanto opositores estavam com Glêdson.

Assim, foi forte a presença de líderes políticos cearenses na campanha, de ambos os lados. Camilo Santana (PT), esteve fortemente presente na campanha de Fernando. Na manhã de hoje, o ministro chegou a acompanhar o aliado durante a votação. Os demais partidos que apoiaram a candidatura do PT-PCdoB-PV foram: Republicanos, MDB, PRTB, PSB, PSD, Avante, Agir, Mobiliza e Solidariedade.

Na situação, houve uma grande união de líderes, mesmo os com antigas divergências. Um retrato que ganhou destaque foi o da convenção de Glêdson, na qual Ciro Gomes (PDT) esteve no mesmo palanque que líderes do PL, partido de Jair Bolsonaro. Também apoiaram o prefeito nomes como Tasso Jereissati e Capitão Wagner. Demais partidos da coligação foram: PP, PDT, PL, DC, União Brasil, Federação PSDB-Cidadania e Novo. (Com informações de Rogério Brito/Especial para O POVO e Rute Oliveira/Especial para O POVO)





Santana promete aumentar atuação

Principal candidato de oposição em Juazeiro do Norte, Fernando Santana (PT) afirmou que aumentará a atuação no município e cobrará as promessas de campanha feitas pelo concorrente, o prefeito, agora reeleito, Glêdson Bezerra (Podemos). O deputado ainda criticou o gestor, acusando-o de disseminação de fake news e mentiras.

Santana se pronunciou pouco menos de uma hora depois da confirmação da vitória de Glêdson. Foi iniciada uma transmissão ao vivo, via redes sociais, acompanhada por cerca de 800 pessoas.Ele comentou da própria trajetória como deputado estadual e celebrou os 70.936 votos conseguidos na cidade.

O petista disse que seguirá com o "propósito de ouvir o povo, ouvindo críticas construtivas". "Enfim, fazendo aquilo que é demandado por Deus que é tratar bem as pessoas". Ele ainda acrescentou que residirá em Juazeiro, vindo a Fortaleza apenas "para as sessões" da Assembleia Legislativa.

O prefeito foi alvo de críticas, na transmissão. Santana alegou que "percebeu na campanha", uma presença de "eleitores ricos" dentre os apoiadores de Glêdson. "Ele deve ta olhando só pra esse eleitor. Cobro que ele olhe para a população mais pobre. [...] Vamos continuar nesta luta, trabalhando pelo nosso povo, pelas pessoas mais simples. Sei bem o voto que obtivemos da população mais carente".