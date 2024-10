Homem que seria integrante de facção é preso por compra de votos no João XXIII

Foto: Fábio Lima/ O POVO Fachada da Policia federal no bairro de Fatima. Imagem meramente ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante suspeito de oferecer dinheiro para eleitores votarem em um candidato a vereador no bairro João XXIII, em Fortaleza. O caso foi registrado no início da tarde deste domingo, 6. O homem seria ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV). Ele foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e encaminhado à Polícia Federal.



O caso foi flagrado por uma advogada que estava trabalhando para uma coligação. Ao O POVO, ela, que terá a identidade preservada, contou que, após realizar a denúncia, familiares dela passaram a ser ameaçados por desconhecidos através do telefone. As pessoas que praticavam as ameaças demonstraram saber detalhes sobre a configuração da família dela e até mesmo onde ela trabalhava.

A advogada também descreve que as ameaças incluíam "balas na cabeça". "Se acontecer alguma coisa comigo ou com a minha família, quero deixar registrado", ela disse enquanto aguardava o término do procedimento policial na PF. O suspeito não teve o nome divulgado.

A advogada relatou que viu o momento em que o homem abordava carros na rua e oferecia R$ 50 para quem votasse no candidato. A advogada chegou a registrar em vídeo a prática. Moradores disseram que o homem estava comprando votos desde a manhã.



A testemunha também relata que, alertado por outros para que parasse com a compra de votos, o homem se recusou, afirmando ainda que "quem mandava ali era nós" em referência à facção. Quando a PM chegou ao local, ele tentou fugir, mas foi preso. O suspeito ainda resistiu à prisão.



Na noite de ontem, ele foi levado para realizar exame de corpo delito na Perícia Forense do Estado (Pefoce). Hoje, 7, ele deve passar por audiência de custódia. Após o procedimento na PF, a advogada procurou a Polícia Civil para denunciar a ameaça.