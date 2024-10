Influência de Camilo Santana no Cariri

Foto: JORGE VITOR/ESPECIAL PARA O POVO Votação de Fernando Santana com a presença de Camilo Santana em Juazeiro do Norte - 06.10.24 - Eleições Primeiro Turno 2024

A virada no resultado das eleições municipais de Crato tem influência do ministro da Educação Camilo Santana. O ex-governador do Ceará nutre um carinho que demonstra publicamente pela cidade em que nasceu. A afeição do político pelo município não se limita somente a palavras.

Em 2023, o ministro lançou ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. A iniciativa previa investimento de quase R$ 4 bilhões, entre 2023 e 2026, destinados à conclusão de mais de 3.500 obras de infraestrutura escolar paralisadas ou inacabadas no Brasil.

Para as eleições municipais deste ano, Camilo anunciou apoio a André Barreto (PT), candidato eleito a prefeitura do Crato; a Guilherme Saraiva (PT), candidato reeleito como prefeito de Barbalha; e a Fernando Santana (PT), que ficou em segundo lugar na disputa pelo executivo de Juazeiro do Norte.

Apesar da derrota em uma das cidades do Cariri, Camilo demonstrou satisfação diante do resultado alcançado. “Nós fizemos mais de 90% dos municípios, prefeitos e prefeitas dos nossos partidos aliados. É o Cariri, fizemos Crato, fizemos Barbalha, fizemos vários municípios do interior, o Cariri Açu, enfim. Só perdemos o Juazeiro”, comentou.