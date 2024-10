O 'medo" é principal demanda do eleitor

A criminalidade, com o domínio acintoso de facções nos bairros de Caucaia, é a principal demanda reclamada pelo eleitor. De acordo com a última pesquisa da Atlas Intel, que aferiu as intenções de votos no município e elencou os problemas da cidade, a paz pública é o calcanhar de Aquiles para a gestão municipal.

Naumi Amorim afirmou ao O POVO que nenhum prefeito tem como resolver o problema da insegurança nos municípios. "Quem disser que irá acabar com as facções está mentindo. Vou atrás, se eleito, do governador Elmano e do presidente Lula. Não tenho como investigar nem trabalho com inteligência policial", avaliou.

Na pesquisa Atlas Intel, contratada pelo O POVO e publicada no último sábado, a "criminalidade" aparece como a agrura mais urgente para 78,2% dos eleitores ouvidos. A consulta foi feita com 1.068 pessoas.

Durante a campanha, Naumi Amorim e cabos eleitorais tiveram de se esconder nas casas de populares, no bairro do Planalto Caucaia, quando criminosos iniciaram um tiroteio.

Emília Pessoa (PSDB) também sofreu com a suposta atuação das facções. A casa da tucana foi acertada por pelo menos 10 tiros. Noutro episódio, queimaram pneus no bairro Cajueirinho quando a candidata fazia uma caminhada.