Oscar Rodrigues é eleito em Sobral e encerra 28 anos de hegemonia dos Ferreira Gomes

Após mais de 28 anos à frente da prefeitura de Sobral, município a 233 quilômetros (km) de Fortaleza, o grupo Ferreira Gomes encerra a hegemonia neste ano.

Uma campanha eleitoral, desde a largada permitida pela legislação, com uma agenda intensa. Marcada por presenças políticas, quase que diárias, nas ruas do município, como a do atual prefeito Ivo Gomes (PSB) e do senador Cid Gomes (PSB).

Até mesmo o uso do vínculo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para atrair mais votos não foi o suficiente para levar Izolda Cela (PSB) ao paço municipal de Sobral e dar continuidade ao reduto no berço da família Ferreira Gomes.

A vitória do deputado estadual Oscar Rodrigues (PSB), na noite do último domingo, 6, marca um novo capítulo na história da política do município sobralense.

Por outro lado, a derrota pode ser considerada não esperada, visto o tom presente adotado pela candidata e pelos apoiadores do grupo que está à frente da gestão municipal há quase três décadas.

Outro fator considerado que potencializou a situação foi a ruptura entre Ciro Gomes (PDT) e Cid Gomes (PSB), que começou em 2022.

O ponto central foi a sucessão do governador Camilo Santana (PT). À época, de um lado, Cid apoiou Izolda Cela ao cargo, enquanto Ciro, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).

Em questão, o resultado constatado no primeiro domingo de outubro de 2024, em Sobral, começou a ser disputado em outras eleições.

Em 2016, quando o deputado federal Moses Rodrigues, à época do MDB e hoje do União Brasil, disputou o executivo e contabilizou 40,16% dos votos válidos contra 51,44% de Ivo. A diferença foi de 12.699 votos.

Em 2020, a disputa continuou e ficou de família para família: Oscar Rodrigues, pai de Moses, foi a oposição contra Ivo Gomes. Entretanto, o irmão de Cid Gomes, abriu uma vantagem ainda maior: 20.724.

Neste ano, apesar da derrota, a diferença dos 6.003 votos mostram um cenário disputado e acirrado.

Os adjetivos sobre o contexto político foram confirmados por Oscar Rodrigues em uma coletiva na noite do último domingo, após afirmar que não foi uma eleição “fácil”.

O político também comparou o resultado oficial com os números das pesquisas divulgadas.

“As pesquisas estavam batendo e tudo correu bem”, afirmou Oscar.

Ele estava acompanhado da vice, Dra. Imaculada. Após a coletiva, o eleito foi cumprimentar apoiadores.

O resultado também foi comemorado, em uma postagem nas redes sociais por Moses Rodrigues. “Uma nova história será escrita em Sobral! É #oscar44”, escreveu.

O resultado do pleito para os próximos quatros anos foi associado por Luisa Cela (PSB), filha de Izolda Cela e secretária da cultura do Ceará (Secult-CE), como uma continuidade da luta do grupo.

“A luta política jamais pode ser exclusivamente pelo poder e dinheiro. Um vale tudo que associa política, religião e violência. Desde muito pequena aprendi com meus avós e meus pais que sempre é preciso ter alma. Mesmo que o caminho seja mais difícil, longo e tortuoso”, escreveu.

“E aos vendidos de plantão, vos digo, fiquem do lado de lá. Do lado de cá só cabe gente linda, elegante e sincera. E seguiremos na luta!! Nossa luta é de verdade. Nossa luta é por um sonho possível!”, continuou.

Antes do resultado das urnas, no início da tarde do domingo, o senador Cid Gomes (PSB), berço político do candidato, deu uma declaração agradecendo à cidade.

“Devo tudo a Sobral. Todas as oportunidades que tive na vida. E tenho grande carinho, afeição e compromisso com Sobral. Procuro sempre ajudar os sobralenses a fazer uma escolha lúcida, refletida, que envolve o coração e faça o melhor para nossa cidade”, pontuou.

Em suas declarações, Cid pediu consciência do eleitorado no momento da votação.

“Peço para os sobralenses que Deus os ilumine. Essa decisão, que se faz hoje, é decisiva para o futuro da cidade. São quatro anos. A escolha que as pessoas fizerem hoje vai repercutir por quatro anos, então tem que ser feita com muita consciência, responsabilidade e amor à cidade”, finalizou.



