Roberto Filho derrota petista Ilo Neto em Iguatu

Foto: Reprodução/instagram: Roberto Costa Filho ROBERTO Costa Filho (PSDB)

Roberto Filho (PSDB) é eleito à prefeitura do município de Iguatu com 49,29% dos votos válidos. Candidato petista Ilo Neto obtém 45,86% dos votos e fica em segundo lugar. Brancos e nulos somaram 2.559 votos. Marcado por um desejo de mudança, Roberto se titula como oposição à atual gestão e também ao ex-prefeito Agenor Neto (MDB).

Em uma das campanhas mais disputadas no interior cearense, com 70.892 mil eleitores, o município teve 4 candidatos concorrendo ao cargo de prefeito, além de Augusto Corrêa (Mobiliza) ter sua candidatura anulada. Marcada também por força petista e a presença do ministro Camilo Santana (PT) em atos de campanha, Ilo Neto foi derrotado com uma diferença de 2.023 votos. Sá (PSB) obteve 3,44% dos votos e Capitão Helder 1,10%.

Roberto Filho fortaleceu ainda mais sua candidatura após a desistência de Rafael Gadelha (PSD) que era apoiado pelo atual prefeito Ednaldo Lavor (PSD) justificado por reconhecer a preferência do eleitorado a Roberto. Com isso, 50 candidatos a vereadores que faziam parte da coligação PSD, Agir e Avante apoiaram a candidatura tucana.

A 388 quilometros de Fortaleza, Iguatu foi o segundo município cearense que mais fez registros de propaganda eleitoral irregular no aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral, ficando atrás apenas da capital, obtendo 180 denúncias.

“Vamos comemorar muito, mas vamos esquecer o lado de lá. Não precisamos ficar fazendo ameaças [...] com todos vocês, que votaram e até os que não votaram. Para fazer um Iguatu unido, um Iguatu a serviço da população” disse o prefeito eleito em discurso transmitido pelas redes sociais.