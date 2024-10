Roberto Pessoa é reeleito prefeito de Maracanaú com amplo apoio de partidos

Foto: Mariana Parente/ Especial O Povo Roberto Pessoa vota na Escola Manoel Róseo Landim, em Maracanaú

Com 62,83% dos votos, Roberto Pessoa (União Brasil) foi reeleito prefeito de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, com 86.976 votos. Em segundo lugar ficou a deputada estadual Dra Silvana (PL), com 34.279 votos e 24,76% do total. Lucinildo Frota (PDT) conseguiu 11,17%, somando 15.458 votos. Será o quarto mandato de Pessoa, cujo grupo político liderado por ele somará 24 anos à frente do Executivo Municipal. Seu vice é Gerson Cecchini (PT), ex-secretário de Gestão, Orçamento e Finanças.

Pessoa concorreu com ampla aliança, que inclui 10 partidos de esquerda e de direita, com apoio de todos os ex-prefeitos eleitos ou familiares deles. Entre os nomes estavam até ex-opositores ferrenhos, que se uniram "em prol de um projeto histórico para o município". Um desses nomes foi Júlio César Filho, o Julinho (PT), que brigou para ser candidato.

"Nosso objetivo com essa nossa vitória é focar nas questões sociais. Nós temos em Maracanaú quase 80 mil pessoas inscritas no Cadastro Único. Queremos emancipar pelo menos metade dessa população carente com um emprego digno e um salário bem maior que o Bolsa Família. A fome não espera", afirmou o prefeito eleito. O grupo de Pessoa sempre foi oposição ao Governo do Estado, principalmente contra a família Ferreira Gomes.

Aliado de longa data do prefeito eleito de Maracanaú, o deputado estadual e também ex-gestor do Município, Firmo Camurça (União Brasil), sucedeu Pessoa na administração, ficando lá por dois mandatos. Em 2020, ele cedeu o posto ao então aliado. Firmo chegou a ser cotado para a vaga de vice este ano, mas acabou preterido e não esteve na convenção que oficializou a chapa do União Brasil. Disse discordar do processo de escolha, mas destacou os 20 anos de convivência e afirmou que continuaria o compromisso para "desenvolver Maracanaú".

A esposa de Firmo Camurça, Larissa Camurça (União), também foi eleita, mas para o cargo de prefeita na cidade vizinha a Maracanaú, Pacatuba, também na RMF, com 54,87%. Ela foi secretária de Bem-estar Animal de Maracanaú durante a gestão de Pessoa. Os apoios refletem uma realidade que tem sido comum na RMF, em que prefeitos e ex-prefeitos investem no lançamento de candidaturas de parentes em cidades vizinhas.

Roberto Pessoa tinha ainda a prima, a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB), como candidata em Caucaia. Ela, porém, ficou em terceiro lugar e perdeu, por apenas oito votos, a vaga no segundo turno para Catanho (PT).