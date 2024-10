Segundo turno definido "de virada" em Caucaia com Naomi e Catanho

Foto: Fábio Lima Catanho e seu vice, Vanderlan Alves, após resultado do primeiro turno

Naumi Amorim (PSD) e Catanho (PT) vão para o segundo turno em Caucaia. O ex-prefeito do Município somou 38,42% dos votos, com 74.146, enquanto Catanho conseguiu 24,67%, com apenas oito votos de diferença para a terceira colocada, Emília Pessoa (PSDB). Resultado foi definido depois de 99% das urnas apuradas, antes, Emília estava cotada para o segundo turno. Coronel Aginaldo (PL) teve 12,24% dos votos.

Naumi, que é empresário e perdeu na tentativa de reeleição, em 2018, chegou a afirmar que ganharia ainda no primeiro turno. Há quatro anos, ele foi derrotado pelo atual prefeito, Vitor Valim (Pros), que decidiu não se candidatar novamente após a morte da filha, no ano passado. Valim então anunciou apoio Catanho.

A oposição à administração de Vítor Valim (PSB) é o trunfo de Naumi para definir a vitória no 2º turno. Ele avalia que o resultado da primeira jornada do pleito demonstrou que a maioria dos eleitores desaprova o desempenho do atual gestor. E diz que já começou a trabalhar. "Vou ligar para a Emília e para o Aginaldo ainda hoje (ontem), quero os votos dos eleitores dos dois. Vamos conversar com eles e com os candidatos deles a vereadores. O Aginaldo jamais votará PT e, dificilmente, a Emília irá com ele (Catanho)".

Pesquisa AtlasIntel divulgada pelo O POVO um dia antes da eleição desenhava um empate técnico entre Naumi (com 32,3%) e Catanho (28,8%), com Emília Pessoa ficando em terceiro lugar, com 21,8%, e Coronel Aginaldo em quarto, com 17,1%. Pesquisa também destacou que o transporte público de Caucaia é a única área que tem avaliação positiva maior do que negativa. Os principais problemas listados foram: criminalidade, saúde e educação.

"A saúde em Caucaia está muito precária. Hoje, você chega em um posto de saúde, e muitas vezes não tem nem água para beber [...] Nossa cidade é considerada uma das mais perigosas do Brasil, e isso é muito triste para a população. Nós vamos lutar para mudar essa realidade", disse Naumi após votar.

Catanho votou durante a manhã acompanhado de Vítor Valim, Luizianne Lins (PT) e do governador Elmano de Freitas (PT), que não estiveram no comitê após o resultado. "Nós temos inúmeras áreas de risco em Caucaia, ao mesmo tempo que é um município muito rico, talvez com a maior diversidade cultural do Ceará", afirmou.



Sobre os oito votos que o levaram para o segundo turno, Catanho destaca fazer parte da democracia. "Acredito até que essa diferença tenha sido um sinal divino, sinal de Deus. Acredito que agora vamos construir algo diferente, algo novo", afirmou. O segundo turno, destacou, é uma nova eleição, e afirmou buscar aliança política com a terceira colocada, Emília Pessoa, para "sentar e negociar". "Com Aginaldo (acho difícil) por ele ter uma linha bolsonarista, uma via anti-PT, apesar de pessoalmente ter uma boa relação, uma relação cordial".

Durante a votação, Emília Pessoa comentou sobre as dificuldades que Caucaia enfrenta e destacou a confiança no resultado. "Já enfrentei muitas intimidações políticas, inclusive violência, especialmente quando nos colocamos em evidência no cenário político. Mas estou muito confiante, emocionada e, acima de tudo, grata a Deus. Esta é a minha terra, é a origem de tudo, e foi aqui que aprendi meus valores e princípios de vida", disse.

À noite, após o resultado, o comitê da candidata estava fechado. Nas redes sociais, ela apenas publicou uma foto em que abraçava uma criança. (Colaboraram Samuel Pimentel, Demitri Túlio, Gabriela Almeida e Mateus Brisa).

Catanho quer Lula para campanha do segundo turno

O apoio do PT nas Eleições 2024 no Ceará, com o trio ministro da Educação, Camilo Santana; o governador do Ceará, Elmano de Freitas; e presidente Lula, tem sido um diferencial na campanha e nas urnas. Em Caucaia não é diferente.

"Nós acreditamos que o PT como um todo vai se envolver nessa eleição. Quanto a isso, (vamos unir aqui) o PT de Caucaia, o PT do estado do Ceará, o PT Nacional, todos unidos em torno da nossa eleição aqui, e estamos muito animados", afirmou Catanho após o resultado.

No dia 30 de setembro, Camilo Santana participou de carreata para impulsionar a campanha, destacando que trabalharia para implementar uma universidade federal em Caucaia. Ele tirou férias do Ministério da Educação (MEC) para atuar de forma intensa em campanhas de aliados pelo Ceará, com foco na de Evandro Leitão (PT), em Fortaleza.



"Já estamos costurando a presença do presidente Lula no segundo turno, estamos articulando com a presidenta nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. Vamos fazer dessa cidade um lugar onde o cidadão tenha orgulho de morar", afirmou. (Colaborou Samuel Pimentel)

Paz pública é principal demanda do eleitor caucaiense

A criminalidade, com o domínio acintoso de facções nos bairros de Caucaia, é a principal demanda reclamada pelo eleitor. De acordo com a última pesquisa da Atlas Intel, que aferiu as intenções de votos no município e elencou os problemas da cidade, a paz pública é o calcanhar de Aquiles para a gestão municipal.

Naumi Amorim afirmou ao O POVO que nenhum prefeito tem como resolver o problema da insegurança nos municípios. "Quem disser que irá acabar com as facções está mentindo. Vou atrás, se eleito, do governador Elmano e do presidente Lula. Não tenho como investigar nem trabalhar com inteligência policial", avaliou.

Na pesquisa Atlas Intel, contratada pelo O POVO e publicada no último sábado, a "criminalidade" aparece como a agrura mais urgente para 78,2% dos eleitores ouvidos. A consulta foi feita com 1.068 pessoas.

Durante a campanha, Naumi Amorim e cabos eleitorais tiveram de se esconder nas casas de populares, no bairro do Planalto Caucaia, quando criminosos iniciaram um tiroteio.

Emília Pessoa (PSDB) também sofreu com a suposta atuação das facções. A casa da tucana foi acertada por pelo menos 10 tiros. Noutro episódio, queimaram pneus no bairro Cajueirinho quando a candidata fazia uma caminhada.

Um veículo da campanha de Waldemir Catanho (PT) foi atingido por um tiro. O ataque partiu de homens que transitavam num carro, próximo à Lagoa de Tabapuá.